【日盛投顧】挑戰月線後仍有機會續攻

◆盤勢分析

1. 美股連三紅，亞股全面大漲，週五台股開高殺低震盪後再拉高，最高點 9,906 點逼近月線（9,907 點）但尚未收復 2 年線（10,400 點）、季線（10,555 點）、半年線（10,738 點）及年線（10,759 點），最低點 9,817 點守穩 5 日線（9,719 點）及 10 日線（9,711 點），終場指數上漲 61.85 點，漲幅 0.63%，收在 9,906.59 點，成交金額為 1,525.12 億元，大於 5 日均量（1,243 億元）及 20 日均量（1,271 億元），價漲量增。三大法人合計買超 51.53 億元：外資買超 55.48 億元、投信賣超 2.72 億元、自營商賣超 1.24 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為 5 日線至 10 日線，壓力為 2 年線，11,073 點修正至 9,400 點反彈 0.382、0.5 及 0.618 的對應點位分別為 10,039 點、10,237 點及 10,434 點。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（65）小於 70，反彈有機會延續。

3. 櫃買指數漲幅 1.52%，收在 118.5 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 10 日線附近，壓力為 122 點至季線，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值仍小於 70，反彈有機會延續。近期法人著墨較深的族群為矽晶圓、被動元件、晶圓代工、IC 設計等。

4. 台股選股方向可留意半導體、蘋概、網通、PCB、工業 4.0、車用、風電、生技、金融、越概、內需、自行車等。

半導體、LED、工業 4.0、Tesla、風電相對強勢

1. 半導體：可留意封測與導線架 6239 力成、2351 順德、矽晶圓 6488 環球晶、3532 台勝科、6182 合晶、5483 中美晶及 IC 設計 4966 譜瑞 - KY、3034 聯詠、3443 創意、2458 義隆電、4947 昂寶 - KY、6462 神盾、3035 智原、3227 原相、3527 聚積、6435 大中、5299 杰力、3317 尼克森、3545 敦泰、3141 晶宏、4968 立積、5269 祥碩、6415 矽力 - KY、4968 立積、5274 信驊等。2337 旺宏、2344 華邦電等雖獲利不差但留意記憶體價格趨勢向下。

2.LED：市場期待 2019 年的 MiniLED 等新應用展現成果，2448 晶電、6168 宏齊週五相對強勢。

3. 被動元件：族群跌幅為前波最深者，指標公司包括 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、6173 信昌電等。

4. 工業 4.0：工業自動化需求長線仍將持續成長，2308 台達電、6414 樺漢、2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得等相對受惠。

5.Tesla：Tesla 預期財報優，出貨量逐步攀升，供應鏈 1536 和大、3665 貿聯 - KY、3003 健和興、2421 建準、8349 恒耀、3019 亞光等營運可期。

6. 風電：國家政策加持，相關公司包括 8463 潤泰材、9958 世紀鋼、3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、2013 中鋼構、2031 新光鋼、3023 信邦、2208 台船等。

7. 蘋概：APPLE 對第四季展望保守，但 iPhoneXR 預購不差，筆電等新產品也將推出，耶誕節消費旺季將至，蘋果供應鏈如 6176 瑞儀、5264 鎧勝 - KY、2382 廣達、6153 嘉聯益、2439 美律、4943 康控 - KY、6269 台郡、3673TPK-KY、3406 玉晶光、2356 英業達、3008 大立光、2474 可成、4958 臻鼎 - KY、2360 致茂、3105 穩懋、6271 同欣電等仍可望受惠。

8. 越概：越南在中美貿易戰中相對受惠，相關概念股包括 1402 遠東新、9910 豐泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興等。