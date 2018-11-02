吉利汽車(00175-HK)股價上升的背後 是李書福贏了投行的「賭注」嗎？

還有半小時多，港股就收市了。吉利汽車(00175-HK)股價由上午10點左右的15.92元低位，一直向上爬。該股現報17.14元，升11.589%，十分搶眼。今日港股大升，恆指一度升逾一千點，吉利汽車「踩油」，隨了是跟隨大市上升之外，亦可能與主席兼大股東李書福與一間投行「對賭」身身的故事有關。

香港媒體報道，吉利汽車主席兼大股東李書福申報，上月底連續3日買入一批為期一年股票掛鈎衍生工具(equity-linked derivatives)，涉及8522萬股，交易總值約11.329億元，產品結構與看好收息股票掛鈎票據(ELN)相若，意味李書福正與投行對賭吉利股價未來一年上升，可收取利息。

翻看吉利汽車近期的成交，10月22日，吉利汽車的收市價是15.12元，至10月26日，股價連續下跌，29日收市報13.62元。翌日(30日)，股價收報13.94元，之後再步入升軌，11月1日，即短短3個交易日，收報15.36元。當然，今日更精彩，吉利汽車現價報17.18元，升1.82元，升11.849%。成交1.56億股，涉資25.98億元。

李書福的「賭運」果然不錯？還是有誰比他更明吉利汽車的「實力」。