比亞迪擬明年初正式進軍！陸汽車品牌在韓車市影響力漸增 吃最開是「它」

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-10 11:00

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隨著中國汽車品牌比亞迪股份 (01211-HK)(002594-CN) 打算在 2025 年初正式進軍南韓，中國汽車品牌在南韓市場影響力不斷擴大，尤其是吉利汽車 (00175-HK) 旗下 5 個品牌透過直接銷售或與南韓企業合作的方式。

根據南韓汽車業界周一 (9 日) 傳出的消息，吉利汽車在乘用車和商用車領域實現快速成長，在南韓總銷售量今年料將達到 3 萬輛，其中 Volvo 和 Polestar 是吉利在韓代表性品牌。

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Polestar 原為 Volvo 子公司，後者今年 2 月將股份轉讓給吉利，使其成為吉利旗下獨立品牌。Polestat 目前在韓販售車款包括 Polestar 2 和 Polestar 4，累計銷量達 430 輛。

Volvo 在韓販售的部分車款如旗艦轎車 S90 和電動 SUV EX30，均在中國工廠生產。截至 11 月，Volvo 在韓銷量達 1 萬 3603 輛，在當地進口車品牌中排第四，僅次於 BMW、賓士和特斯拉，市佔率達 5.67%。

吉利與雷諾韓國合資開發的混合動力系統也在南韓市場取得顯著成效。今年 8 月上市的「Grand Koleos」新車，自上市以來銷量穩定攀升，截至 11 月累計銷量超過 1.5 萬輛，其中 11 月單月銷量達 6582 輛，佔市場總銷量的九成以上。

比亞迪表現也同樣引人關注，搭載比亞迪刀片電池的 KG Mobility 車款「Torres EVX」，截至 11 月累計銷售量年增 2.5 倍至 6013 輛。KG Mobility 打算明年上半年推出與比亞迪共同開發的「Torres Hybrid」，進一步拓展合作範圍。

為打破低價形象，中國車廠正積極在南韓高階市場部署。吉利旗下的路特斯集團於上月在韓推出電動 SUV「Eletre」，售價高達 1.49 億韓元 (約 343 萬台幣)。

此外，極氪品牌也打算緊接在比亞迪進軍韓國市場。

在商用車市場方面，中國車廠的表現也同樣搶眼。比亞迪推出的 1 噸電動卡車 T4K 上月賣出 96 輛，年增 242.9%，電動公車 eBus-9 和 eBus-11 也受到市場歡迎。截至 11 月，比亞迪商用車總銷量為 829 輛，年銷量可望首次突破千輛。