投資老司機看準原物料基金標的 避開10月美國科技股大逃殺

10 全球股市震盪劇烈，在一片風聲鶴唳中，投資人最關注的，就是如何在危機當中尋找轉機、趨吉避凶。據 anue 鉅亨「投資老司機」基金社群平台分析，在美股大盤震盪之下，績優投資人也重新洗牌。觀察發現，10 月份績效最好的老司機，是布局在巴西、俄羅斯等原物料相關市場，避開這波科技類股的大逃殺。

儘管美國經濟數據仍然強勁，但上個月重點科技股財報令人失望，美股陷入「獵殺紅色十月」風暴。科技股帶頭落入熊市，讓 S&P 500 指數 10 月份跌掉 192 點或 6.6%，也抹除了近半年來漲幅；不僅如此，就連道瓊指數、那斯達克指數也都處於多年來單月表現最糟的月份。而台股則在投資人信心脆弱、國際半導體市場雜音影響對電子產業預期，以及外資態度偏空等因素影響下，10 月份跌掉 11.3%。

「投資老司機」基金社群平台分析，10 月份布局在巴西、俄羅斯等新興市場，以及原物料概念基金的老司機們，績效都不錯。名列前茅的投資老司機，包括投資之翼、Romina 等，不約而同都持有巴西基金，看好巴西新總統上台後，能為巴西市場帶來新局面。10 月績效最好的老司機 DarrenLai，基金投資組合中除了巴西還有俄羅斯股市；此外，土耳其基金、世界資源基金、世礦基金等原物料相關概念基金，也是投資老司機們鎖定的熱門標的。

「投資老司機」基金社群平台也觀察到，年度績效冠軍 Simon 的投資策略很專一，一段時間只買同一檔 (或同一概念) 的基金，精選主題波段投資，獲利即全數賣出，此操作心法，吸引許多投資人追隨。

Anuefund 鉅亨網投顧分析，近期巴西股市受惠於選舉行情，投資人看好未來新政府能就社會年金進行改革，加上觸底反彈的經濟數據，巴西股市仍有巨大上漲潛力，在選擇投資標的時，高 Beta 的特質會更有利。而俄羅斯是外匯存底與原油價格走勢極為貼近的市場，近期中東亂局可能是油價上揚動力，而油價走升將可以激勵俄羅斯股市表現；投資人在選擇標的時，可以考量產業配置較分散、同時布局中小型股，可參與俄羅斯經濟成長的標的。

同時，「投資老司機」基金社群平台也發現，在美國科技股風暴下，雖然北美地區仍是投資人布局最多地區，但資金比重從 56% 下降至 51%，而全球與亞太市場布局則成長了 4%。老司機們也更偏好成長與收益較穩健的標的，上個月美國科股基金是投資人減碼首選，而加碼最多的則是中國基金和穩定月收益的成長型基金。

在「投資老司機」平台上，投資人可以看見每一位老司機的真實交易紀錄與資產配置。從今年 8/29 上線以來，共有 714 位老司機分享投資經驗，共投資了 3010 檔基金，平均持有檔數則在 5 檔以內。

基金商品琳瑯滿目，基金投資人在選擇標的之時，可能都想過希望可以有長期績效優良、勝率高的投資組合可以參考，做為自己判斷的依據。anue 鉅亨「投資老司機」基金社群平台上有數百位的老司機分享出自己的實際交易紀錄，網羅多種不同投資風格，供不同需求的基金投資人借鏡。

我也想成為老司機 →https://bit.ly/2IxKK9w

了解更多「投資老司機」→https://bit.ly/2QhkGlK