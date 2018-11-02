【台新投信】美中恢復對談+雙十一即將到來 中國電商龍頭可望受惠

中美緊張局勢隨著 G20 高峰會時程逼近而出現降溫的趨勢，美國總統川普 1 日 推文表示，他和中國國家主席習近平就貿易問題展開「不錯的」對話，中美破冰激勵全球股市大幅反彈，港股 2 日全線走高，恆生指數重回 26,000 點，股王騰訊控股 (700.HK) 更大幅跳空上漲 6% 以上，後市隨著中國雙十一購物節即將到來，及中國四中全會即將召開，台新 MSCI 中國 ETF(00703)經理人陳彥霓建議投資人可在陸股價值浮現，政策利多逐步發酵之際，擇機佈局陸股相關 ETF，並參考成分股涵蓋中國大型電商族群的 MSCI 中國指數作為投資參考。

中國股市今年歷經了大幅度的波動和下滑，主要是受到中美貿易摩擦等諸多內外部因素影響，中國及新興市場指數今年相較於全球指數已相對超跌，隨著美中恢復談話，中國官方也持續端出多項政策牛肉，也讓市場展開「有感」反彈行情，年底隨之而來的是中國的傳統旺季，雙十一購物節即將率先登場，雙 11 在中國普及電子商務的過程中功不可沒，也造就了阿里巴巴的傳奇，今年同樣讓市場期待。

台新 MSCI 中國 ETF(00703) 經理人陳彥霓表示，陸股相關指數在中美恢復對話及多項政策利多出臺後，近期不僅收復 5 日及 10 日均線， 2 日也率先亞洲其他股市，站上月線之上，KD 指標呈現黃金交叉，後市有機會伺機挑戰季線，建議投資人可利用 ETF 參與陸股後市行情，其中，欲參與即將到來的雙十一行情的投資人，建議可參考成分股涵蓋於香港及美國掛牌的中國電商龍頭股之 MSCI 中國指數，利用追蹤該指標的 ETF，完整掌握中國的投資配置。

【上述提及公司或標的僅為市場狀況說明舉例，無特定推薦之意圖，亦不代表未來之必然持股。】