怕市場震盪？來學啞鈴投資法

在市場投資風險情緒逐漸趨於謹慎的狀況下，近期市場波動再度擴大。即便美國經濟數據不弱，但受到市場對未來的過度擔憂，10 月份衡量股市波動的 VIX 指數突破 25，股市大幅波動讓投資人都快要失去信心。其實，有一種投資術可以在此時減輕波動，你願意嘗試嗎？

1. 別無選擇的時代已經過去

債券殖利率隨著景氣復甦以及利率升高，一路向上。下圖是出目前債券殖利率以及股市股利率的比較，可以看出來截至 9 月底，債券殖利率的升高讓過去除了投資股票別無選擇（TINA, There Is No Alternative）的狀況開始轉變了，近期股市也因此進入修正，然而這並不表示股市已經不能投資，而是到了投資人應該檢視投資部位的時候。

今年以來，各類債券殖利率與股市股利率比較

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2018/10/31，殖利率資料來自美銀美林各債券指標，股市股利率則來自 MSCI 全球、標普 500、MSCI 全球高股息以及 MSCI 新興市場指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。* 股利率為到 2018 年底的股利率預估。

2. 啞鈴式投資，震盪市場中的定心丸

我們也曾在近期的文章中提到，目前不建議退出股市、全面持有現金的原因，是因為接近景氣中後期，股市表現仍然可期。再加上近期市場修正令許多股市浮現投資價值，尤其美國股市的本益比更已經接近過去 10 年平均。

然而，市場波動將持續考驗投資 EQ 和 IQ，此時投資人可以考慮運用在全球已非常成熟的「啞鈴式投資」，來渡過市場的震盪。

啞鈴式投資的要點在於選定投資特性差異大的資產，例如如果持有積極的股票部位，那麼此時啞鈴的另一端就可以選擇極端保守的債券，像是美國政府公債。以過去的經驗來看，在大部分時候市場下跌時，可以大幅減少跌幅，2008 年時傳統股債各半的投資法下跌了 17.3%，而啞鈴式投資法只下跌 2.8%。在市場震盪時，少跌就是多贏，從下圖也可以看到在年度波動大於長期平均（19.55%）的年度裡，使用此種操作方法的平均報酬勝出傳統的股債平衡法。

波動大時期，啞鈴式投資更勇健

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；資料期間 1990-2018 年，波動大的期間篩選標準為 VIX 年度大於平均值 19.55 之年度，平均報酬以年度報酬作平均，槓鈴式投資指數採標普 500 成長股票以及美銀美林美國政府公債指數，傳統 50/50 為標普 500 以及巴克萊美國綜合債券。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 怎麼選擇啞鈴的兩端，靠相關係數

那麼要怎麼樣選擇特性差異大的兩類資產呢？相關係數是很好用的參考指標之一。下圖詳列主要股票以及債券資產，投資人目前可能持有較多的是股票、高收益債券或是新興市場債券基金，對於這些資產來說，相關係數較低的資產類別是美國政府公債或美國綜合債券。因此投資人可以考慮增加此類基金，幫助投資人渡過市場波動較大的時期。

各類債券的最大下跌與恢復情形

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；期間為 1980/2 – 2018/10。各類指數為標普 500、MSCI 全球、新興市場指數、巴克萊美國綜合債券指數、美銀美林全球高收益債券、新興市場債券、美國政府公債指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

利用啞鈴式投資，鋪平前方的路

在股市震盪的期間，利用納入兩種投資特性差異大的啞鈴投資法，可以讓投資組合的波動降低，且提升長期的平均報酬。透過相關係數選擇出較不相關的資產做為啞鈴的兩端。建議目前持有股票、高收益債或是新興市場債券基金較多的投資人，可以開始考慮增加啞鈴另一端的美國政府公債或美國綜合債券基金。

鉅亨精選基金



>> 摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券 (美元)-A 股 (累計)



>> 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元



>> 鋒裕匯理美元綜合債券 AXD(本基金配息政策可能致配息來源為本金)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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