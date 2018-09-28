高手在民間！投資老司機鎖定冷門原物料基金標的 創造傲人績效

Anue 鉅亨網 8 月 29 日推出基金社群平台「投資老司機」 App，希望透過老司機們分享經驗豐富的過去交易紀錄資訊，供有興趣的投資人參考。迄今剛好滿月，超過 500 位老司機分享了他們的投資組合與交易紀錄，其中，一位優質老司機 Luky，採波段操作，鎖定比較冷門的地產、能源等原物料景氣循環標的，績效竟高居所有老司機的前三名，正所謂「高手在民間」。

資深基金經理人認為，台灣的投資人比較熟悉與偏好科技產業，對於景氣循環投資標的，較少接觸，如果想要自己操盤，確實可以透過投資經驗豐富的老司機們過去的實際交易紀錄分享，否則想要有不錯獲利，不太容易。

「投資老司機」 App 的最大特色為， 用戶可以看見每一位老司機們的真實交易資訊與資產配置，投資人可以藉由這種透明的專業資訊，自己決定投資標的，提升績效。由於，此 App 是國內首創，推出以來，在市場造成震撼與討論。

資料統計，Anue 鉅亨網「投資老司機」 上線以來，共有 549 位老司機分享投資經驗，共投資了 2284 檔基金，平均每位老司機持有 4.1 檔基金。超過 6 成的老司機投資基金檔數在 5 檔以內。投資老司機 App 中，網羅多種不同投資風格的基金好手，無論是定期定額還是單筆投資、抑或是訴求每月投資獲利正報酬、下檔風險有限的投資專家；或是具特殊投資類型基金交易的投資達人，均可供不同需求的基金投資人借鏡。

其中，Luky 鎖定比較冷門的地產、能源等原物料景氣循環標的，採波段操作，算準投入時間，儘管今年以來只有三筆交易，但最近一年的績效將近 12%，成為其他投資人熱門追蹤的老司機。

進一步分析 Luky 投資標的，以貝萊德世界地產證券基金 (晨星四星評等、投資權占比 72%)、宏利環球基金—俄羅斯股票(晨星三星評等) 為主。由於，今年俄羅斯基金投資熱度高燒不退，另一檔法巴俄羅斯基金 (晨星四星評等) 也是目前所有老司機中最多人持有的前 20 檔基金。

大多數投資人都知道景氣循環概念，但當投資人認同地產或能源等相關標的可以投資時，卻對這塊陌生的投資區塊裹足不前，甚至不知何時可以上、下車。如今多了「投資老司機」 App 這項投資分享平台，投資人好好運用，依循贏家的腳步前進，或許可以增加不少獲利機會。

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