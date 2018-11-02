〈蘋果下季財測差〉中國蘋概股今年一路跌 八成被機構減持

蘋果第四季財報公佈，雖然獲利與營收創新高，但最新一季財測保守。從中國的蘋果概念股來看，今年產業鏈個股則是一路走熊，35 支蘋概股中，第三季被機構減持的高達 28 支，比例高達八成。

蘋果最新財報公佈後，雖然接下來財測結果不理想，不過 A 股相關蘋概股今天在中美恢復對話，A 股大漲帶動下，東山精密更一度漲停，其他包括大族激光、立訊精密、歐菲科技等相關概念股也同步走揚。

《數據寶》報導，今年來蘋果走勢一路長牛，至今漲幅高達 32.82%，市值更創歷史新高。反觀 A 股蘋概股卻一路走熊，萬得蘋果指數今年累計跌幅高達 42.85%，與蘋果相比，年內投資收益率差值高達 75%。

35 支蘋果概念股當中，除了百邦科技，其他 34 支個股今年收益率均為負數，當中有 12 支個股今年內跌幅超過 50%，當中又以金龍機電、長園集團跌幅分別高達 77% 與 62%。箇中原因，除了和今年 A 股大跌有關，也和相關個股的基本面走弱有關。

從蘋概股業績來看，金龍機電、長電科技、藍思科技等 7 家公司第三季財報的扣非淨利潤呈現虧損，百邦科技、金龍機電、歌爾股份等 6 家第三季財報營收增速下降。18 家公司扣非後淨利潤增速下降，在 35 支蘋概股中佔比超過一半，其中，金龍機電、錦富技術、天音控股、藍思科技跌幅最大，皆超過 100%。

從蘋概股業績走跌，也可看出手機產業逐漸進入成熟期，如今蘋果的收入結構也顯示，儘管主要產品銷量不如預期，但服務收入卻能持續創新高。

因此，上述 35 支蘋概股中，第三季機構持股比例減少的高達 28 支，比例高達八成。其中，14 股機構減持比例超過 3%，7 股機構減持比例超過 5%，分別佔比 40% 和 20%。金龍機電、歐菲科技、信維通信、水晶光電和大族鐳射的機構持股比例下降幅度超過 7%。尤其機構蘋概股的減持幅度遠高於整體 A 股，值得關注。

不過第三季獲中國養老金─社保基金新進和加倉的蘋概股有 6 支，分別為大族激光、東軟載波、安潔科技、信維通信、環旭電子和水晶光電。其中，大族激光的增持比例超過 2%。