人民幣一夜狂飆後漲勢消退 離岸在岸雙雙跌破6.93

中美領導人通話消息傳出後，人民幣一度強勢反彈，離岸人民幣今 (2) 日上午一度突破 6.91 關卡，在岸人民幣最高也曾收復 6.92 關口。不過隨後漲勢消退，在岸人民幣跌破 6.93 關口，離岸人民幣也有所回吐。至於股市方面，一早則是跳空開高，至截稿為止漲 1.15%。

人民幣昨晚強勢反彈，昨日在岸人民幣一日連收六道關口，夜盤收盤更是升破 6.92，今天一早最高來到 6.9151。離岸人民幣漲勢更為驚人，24 小時內累計收復八道關口，一早更衝破 6.91 大關，最高來到 6.9040。

不過，隨後漲勢消退，截至最新在岸人民幣一度跌破 6.93，最低來到 6.9354，離岸人民幣則回吐稍早漲幅，最低來到 6.9305，同樣突破 6.93 關卡。

離岸人民幣早盤一度飆漲至 6.9040，隨後回落跌破 6.93 關卡 (圖自新浪財經)

分析師認為，這波人民幣大漲除了美元指數同期走弱、中美恢復通話等利多，更重要的是人行很可能透過大行在香港的分支機構在離岸匯市做多人民幣，帶動人民幣匯率快速走強，大幅緩解破 7 風險。

除了匯市反應劇烈，股市同樣一掃先前陰霾。今日 A 股一早高開，漲幅一度逼近 2%，隨後雖然有所回落，但早盤多數時間漲幅都有超過 1%，當中又以民航機場、保險、券商等類股漲幅居前，貴金屬、石油、貶值受益股走勢低迷。

上証指數早盤開高 (圖自新浪財經)

華創證券表示，隨著風險偏好回暖，業績穩定的成長公司有望迎接估值修復，成長股較價值權值股的長期趨勢占優勢，看好與 5G，雲端運算，人工智慧，核心軍品相關的龍頭公司。