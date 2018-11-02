石四藥：獲藥監局批件，行業領軍者將顯現

大輸液醫藥行業是中國醫藥工業的五大製劑之一，是醫療機構使用最普遍的藥品製劑，市場需求量大，銷量穩定，深受醫藥企業重視；同時也是我國發展最快速的製劑細分行業，從上世紀80年代中期僅能生產幾億瓶，發展到現如今產量已達120多億瓶/袋（2017年），成為世界第一。

近幾年受政策及國内大環境影響，大輸液產量增長率開始出現下滑。據公開資料顯示，大輸液總體產量從2014年開始下跌至130億袋下降到2015年的127億袋左右。產量雖然下滑，隨著政策發揮出引導作用，大輸液行業整合進入了深水區，中小企業相繼退出，大輸液行業龍頭不斷湧現，如科倫藥業、華潤雙鶴、石四藥集團（02005—HK，簡稱“石四藥”）。

在這些湧現的上市企業中，石四藥無疑是最閃耀的新星。石四藥前身是利君國際醫藥（控股）有限公司（利君國際）。2014年10月，石四藥剝離利君國際的主營業務抗生素及其他普藥業務後，緻力於大輸液領域。源於至，一發不可收拾，業務規模不斷壯大，業績也是水漲船高。目前，石四藥運營著全球最大的單體大輸液生產工廠，年產能約為 16 億袋/瓶。

營收保持雙位數增長，毛利率超六水準

2018年前三季度石四藥營業收入實現收入30.73億元港幣（單位下同），同比增長46%，淨利潤實現收入為6.47億元，同比增長42%；毛利為19.05億元，同比增長64%，毛利率為62.0%。其中值得註意的是，步入2018年以來，石四藥的毛利率保持在60%以上的水平線上。若從石四藥2018年前三季度與2017年度年報對比可知，2018年前三季度營收已達到2017年的營收水平，按這樣的營收增速，2018前四季度有望衝擊40億元銷售收入。

主營業務收入穩增，咖啡因業務可期

石四藥主營業務是靜脈輸液業務與醫藥材料兩部分組成。其中靜脈輸液業務是核心業務，2018年前三季度，靜脈輸液業務實現銷售收入27.46億，同比增長45%，佔營收比重為近90%；醫藥材料業務及其他業務收入僅佔總營收的10%左右。

為靜脈輸液業務不斷“造血”的產品是非PVC軟袋靜脈輸液，2018年前三季度實現銷售收入為13.38億，同比增長為28%，佔靜脈輸液業務比重為48.7%，佔總營收比重為43.5%。另外，石四藥的非PVC軟袋靜脈輸液業務是目前中國最大的生產商，佔了中國30%的市場份額。

直立式軟袋靜脈輸液的石四藥的第二大產品，2018年前三季實現銷售收入為4.78億，同比增長90%，佔靜脈輸液業務比重為17.4%，佔總營收的比重為15.6%。

塑料靜脈輸液是石四藥第三大產品，2018年前三季實現銷售收入為5.95億，同比增長46%，佔靜脈輸液業務的比重為21.7%，佔總營收比重為19.4%。

玻璃瓶靜脈輸液是石四藥第四大產品，2018年前三季度實現銷售收入為3.35億，同比增長75%，佔靜脈輸液業務的12.2%,佔總營收比重為10.9%

（圖片來源：石四藥集團2018第三季度報表）

2017 年 8 月石四藥以 3500 萬元向天津中安藥業收購 7 個咖啡因原料藥。咖啡因屬於精神類藥物，中國政府對其實施特殊管理。因此，咖啡因原料藥的新增供應受到政府的嚴格控製，獲批的企業相對較少。

石四藥將投資約 2.5 億元在天津建設 5000 噸咖啡因原料藥產能，預計於 2019 年投產。據2018年半年報中獲知，目前石四藥天津的廠房一期主要車間建築物已全面封頂，生產所需設備完成招標採購，開始陸續到貨安裝。環保設施建設已完成廢水生化、廢氣、高濃污水處理的前期工作，土建工作完成 50%。工期進度相對快速，這也意味著石四藥的主營業務多了一員，咖啡因原料藥或成為新的業務增長點，未來發展可期。

企業爬坡之際，迎來新產品助力

10月31日，石四藥發佈公告稱，集團已取得國家藥品監督管理局有關非PVC軟袋包裝的鹽酸莫西沙星氯化鈉註射液的藥品生產註冊批件。

（圖片來源：石四藥集團發佈的公告）

鹽酸莫西沙星氯化鈉註射液屬於原化學藥品第6類，併被新增列入2018年版《國家基本藥品目錄》。莫西沙星是第四代喹諾酮類抗菌藥物及新一代抗菌譜廣的抗生素，主要用於治療肺炎、肺結核、心内膜炎、結膜炎(紅眼症)及呼吸道感染等各類細菌感染。

在2018年上半年報中，石四藥曾展望，鹽酸莫西沙星氯化鈉註射液有望國内仿製首批上市，和公司現有鹽酸溴己新註射液，氨溴索註射液產品及後續待審批的國家 2.1 類新藥左奧硝唑氯化鈉註射液、多索茶堿註射液形成呼吸領域的產品佈局。

而這展望即將成為現實，該新產品已獲得國家藥監局的批復，在不久的時間里，我們將見到石四藥的非PVC軟袋靜脈輸液包裝的鹽酸莫西沙星氯化鈉註射液。

市場加速整合，行業領軍者將顯現

國内大輸液龍頭為科倫製藥（002422—CN），2012年12月，科倫製藥嘗試要約收購利君國際（石四藥的前身），結果沒有通過港交所這一關。對此，收購不成的科倫製藥通過購入石四藥的股權，慢慢成為戰略夥伴（一家人）。從 2015 年開始逐步增持石四藥。目前科倫藥業持有石四藥 19.88的股權。

（圖片來源：石四藥集團2018年上半年度財報）

據相關研報指出，2017 年兩家公司（科倫製藥+石四藥）的合併市場份額高達52，生產基地可達14個，基本上國内靜脈輸液行業的市場半壁江山在他們麾下；較國内同業具備顯著的規模優勢。

隨著國家基本藥物逐步實行各省統一招標集中採購，藥品中標價不斷降低，產品豐富、成本更低、善於創新的大企業通過集中化採購、規模化生產、高中標率實現利潤，併將獲得更大市場份額。而小企業的生存難以維係，行業集中度將進一步提高。至此，在行業加速整合之際，石四藥已佔據了市場份額及全球最大的單體大輸液生產工廠的優勢，石四藥的行業領軍者的地位將展露無疑。

輸液軟袋包裝時代將來臨

目前我國大輸液行業的靜脈輸液以多種包裝形式（軟袋，塑料，玻璃）同時存在，大輸液產品佔比呈現“4-4-2”（即玻瓶佔40%市場份額，塑瓶佔40%，非PVC 軟袋佔20%）的格局，與歐美、日本等發達國家大輸液超過90%的軟塑化率相比，我國大輸液的軟塑化率還較低。發達國家大量使用軟包裝的原因是塑料瓶和軟袋包裝相對於玻璃瓶包裝，在質量、存儲、運輸和用藥安全等方面有著顯著的優勢。特别是玻璃包裝的產品，市場淘汰高。雖然價格低，但二次污染風險高，易碎，運輸成本高。

近幾年受限抗令和限製輸液的措施的影響，短期内抑製大輸液消費的增長。但隨著人口老年比重逐漸加大、我國居民支付能力提高、以及醫保覆蓋率上升，居民對醫療健康服務的需求將持續提高，大輸液市場規模仍將隨之持續增長，大輸液包裝結構調整也會趨於國際化。

至此，未來大輸液包裝結構將趨於軟袋包裝時代。從上述靜脈輸液業務的產品結構來看，石四藥近60%的業績來自於軟袋包裝，19.4%來自於塑料包裝，10%左右來自於玻璃瓶。因此，從目前市場規模及石四藥的產品結構上，石四藥無疑佔據“天時地利人和”的優勢。

結語：

對於本次石四藥的鹽酸莫西沙星氯化鈉註射液獲得國家藥監局的批復，無疑助力於石四藥新產品的推出，從而給企業帶來新的業務增長點。隨著國内大輸液行業軟袋包裝的推進，石四藥借助大股東的現有的市場渠道，未來市場佔有率或將得到大的提升，行業領軍者的身份將逐漸顯現。