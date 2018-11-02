社保證金匯金三季度調倉動向曝光 仍集中持有金融板塊

據中國證券報消息，隨著上市公司三季報全部披露完畢，證金、匯金和社保基金的調倉換股路線也逐漸曝光。其中，金融板塊依然被證金和匯金集中持有;社保基金方面，京東方A遭大幅減持，貴州茅台則被再次加倉。

Wind數據顯示，據上市公司三季報前十大流通股東統計，證金三季度末持有464隻個股，比二季度末增加55隻，增幅13.45%;持股市值為6336.91億元，比二季度末減少1284.11億元，減幅16.85%。匯金三季度末持有949隻個股，比二季度末小幅減少16隻;持股市值為3018.14億元，比二季度末小幅減少23.58億元。

從具體持股來看，金融板塊被證金和匯金集中持有，中國平安為雙方第一大重倉股，證金、匯金持股市值分别為374.41億元和331.40億元，但證金三季度減持3.49億股。證金公司持有市值前十大個股中，除了中國石化和中國神華，其餘均為金融股，如中國銀行、招商銀行、中國人壽、建設銀行、工商銀行、浦發銀行、交通銀行等;匯金公司前十大重倉股除了中國銀行、工商銀行、農業銀行、浦發銀行、建設銀行、中國太保等金融股，還持有貴州茅台、萬科A和格力電器。

業内人士認為，隨著A股估值不斷修復，再加上年底滬倫通的開通，如果結合可持續盈利能力和估值水平分析，金融、消費類資產的投資價值併不悲觀，可中長期看好。