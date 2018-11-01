蘋果欲在流媒體發力 Spotify盤前大跌10% 蘋果財報即將發布 關注要點都在這兒

• 蘋果財報來襲 關注重點都在這兒
蘋果 / 周三收盤 + 2.61%/ 報收 218.86 / 距年內高點 - 6.3%
蘋果計劃於當地時間 11 月 1 日發布 2018 財年第第四季財報。財報將首次使投資者能了解 iPhone XS 和 iPhone XS Max 的銷售情況。
以下是投資者需要關注的要點：
- 營收能否達到或超過 620 億美元。蘋果在 2018 財年第第三季財報中預測，第第四季營收將在 600 億 - 620 億美元之間。這意味著第第四季蘋果營收將創下有史以來新高，也將遠高於上年同期的 526 億美元。大多數投資者都預期蘋果營收在 610 億美元左右。如果蘋果營收達到 630 億美元或更高，這將是一大驚喜。
- 報告期內 iPhone 銷量能否達到 4800 萬部。分析師預期 iPhone 銷量將在 4400 萬至 4800 萬部之間，銷量超過 4800 萬部標誌着 iPhone 在第四財季表現強勁，低於 4400 萬部則會令人失望。上年同期，蘋果銷售了 4660 萬部 iPhone。
- 2019 第一財季營收指引能否超過 1000 億美元。2018 財年第第一季，蘋果營收為 883 億美元。根據 iPhone XS、XS Max 和 XR 的銷售情況，對 2019 財年第第一季營收的預期可能高達 1000 億美元，但也可能略低於這一數字。
- 服務業營收表現。雖然硬體依然是蘋果的核心業務，但對於蘋果未來長遠的增長來說，服務業務的重要性日漸凸顯。部分分析師預測，到 2020 年，服務業務可能占到蘋果利潤的近一半。上一財季，蘋果服務業務營收為 95 億美元，這第一季蘋果服務業營收有望突破 100 億美元。
- 大中華區表現。大中華區市場表現歷來備受矚目。這一市場在經歷了波折之後，市場關注此次季報大中華區表現能否優於上季度。
在美國科技巨頭中，蘋果股價相對穩定。目前，214 美元一線對其股價形成有效支撐。
• 蘋果考慮收購美國最大電台集團部分股權 Spotify 盤前大跌 10%
Spotify / 周二收盤 + 5.65%/ 報收 149.69 / 距上市首日開盤價 - 9.8%
11 月 1 日周四，英國《金融時報》援引知情人士消息稱，蘋果正探索入股美國電台巨頭 iHeartMedia。不過，雙方談判仍處於接觸階段，雙方尚未達成任何協議。
對於蘋果來說，此舉意味著其正瞄向傳統廣播業務，以提升其流媒體服務的實力、擴大音樂應用的覆蓋面。儘管 iHeartMedia 存在財務方面的困難，但它仍是美國最大的廣播電台，在美國各地營運着 850 多個基站，對音樂行業具有巨大價值。蘋果可以以此增加在音樂行業的影響力。
周四盤前，美國市場上最大的音樂流媒體商 Spotify 股價重挫超 10%。目前 Spotify 股價在 149 美元頸線附近徘徊，周三股價盤中曾一度突破阻力位。
市場復盤
上證綜指 / 周四收盤 + 0.13%/ 報收 2606 / 距年內高點 - 27.3%/ 距年內低點 + 6.4%
深證成指 / 周四收盤 + 1.14%/ 報收 7568 / 距年內高點 - 34.9%/ 距年內低點 + 6.8%
創業板指 / 周四收盤 + 0.84%/ 報收 1286 / 距年內高點 - 32.9%/ 距年內低點 + 8.6%
恆生指數 / 周四收盤 + 1.75%/ 報收 25416 / 距年內高點 - 24.1%/ 距年內低點 + 3.4%
• 貴州茅台增加房地產開發、網路產業等業務 連續三日位列滬股通交易榜首
貴州茅台 / 周四收盤 2.57%/ 報收 563 / 距年內高點 - 29%
10 月 25 日茅台集團的經營範圍發生了變化，新增房地產開發及租賃、網路產業、教育、生態農業等方面。
變更後經營範圍包括（加粗部分為新增業務）：酒類產品的生產經營 (主營) ；酒類產品的生產技術諮詢與服務；包裝材料、飲料的生產銷售；餐飲、住宿、旅遊、物流運輸；進出口貿易業務；網路產業；房地產開發及租賃、停車場管理；教育、衛生；生態農業。
新京報報導，有媒體指出，近幾年，茅台集團相繼涉獵基金、租賃、銀行、保險、證券等多個領域，茅台集團「金融帝國」雛形已初現。
周四，外資再次大舉抄底貴州茅台，貴州茅台再次穩坐滬股通交易額頭把交椅。滬股通買入金額 20.81 億元，賣出金額 5.07 億元，凈買入額為 15.74 億元。
42°C 公司日報多次提到，貴州茅台上周日發布的三季報疊加茅台已經有效跌破 650 一線的重要頸線支撐位，後市股價預計將進一步承壓。
• 美的已累計庫藏股約 18 億元股份
美的集團 / 周四收盤 + 4.27%/ 報收 38.62 / 距年內高點 - 37.2%
周四，美的集團公告稱，公司持續進行了股份庫藏股，截止 2018 年 10 月 31 日，公司累計庫藏股股份數量為 39332706 股，占公司截止 2018 年 10 月 31 日總股本的 0.5919%，最高成交價為 48.40 元 / 股，最低成交價為 42.12 元 / 股，支付的總金額約 18 億元 (具體金額為 1799726974.66 元，不含交易費用)。
目前，美的集團股價處於下行通道中。
交易機會
• 國內首款 L4 級無人駕駛乘用車問世！百度、一汽紅旗共同研發 2020 年大批量量產
百度 / 周三收盤 + 3.65%/ 報收 190.06 / 距年內高點 - 33.1%
李彥宏周四在 2018 百度世界大會上發布了由百度和一汽紅旗共同研發的國內首款 L4 級自動駕駛乘用車。在談及具體行動計劃時，一汽集團董事長、黨委書記徐留平表示，明年年底，這款新紅旗自動駕駛汽車將會實現小批量生產，2020 年年底實現大批量量產，首批開放城市將會有北京、長春等。
另外，這次大會還發布了百度與北京海淀區共同打造的全球首個 AI 公園，AI 城市「ACE 王牌計劃」，以及百度無人自主挖掘機。
百度近來在無人駕駛上動作不斷。10 月 31 日，百度和福特宣布了為期兩年的合作計劃，將在無人駕駛汽車的發展和測試方面展開合作。兩家公司無人駕駛汽車的上路測試將在今年年底進行。雙方並未透露此次合作相關的資金方面的資訊。
在今年 5 月股價漲至 284.22 高點後，百度進入下行通道，目前仍在這一通道之中。周四盤前，百度股價漲 1%。
• 騰訊未來二十年路徑：深耕消費網路 + 擁抱產業網路
騰訊控股 / 周四收盤 + 4.04%/ 報收 277.8 / 距年內高點 - 41.6%
在 11 月 1 日的騰訊全球合作夥伴大會上，騰訊高級副總裁湯道生表示，網路的發展已進入下半場，騰訊決心集全公司之力，迎接產業網路時代的到來。未來 20 年，騰訊的核心是聚焦構建「兩張網」——深耕消費網路，擁抱產業網路，成為產業智能升級的「發動機」。
昔日香港「股王」騰訊目前處於下行通道，股價距離年內高點幾近腰斬。騰訊三季報也將在 11 月發布，市場普遍對騰訊第三季表現擔憂。周四騰訊股價高走，收於 277.8 港元。
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