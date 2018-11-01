蘋果欲在流媒體發力 Spotify盤前大跌10% 蘋果財報即將發布 關注要點都在這兒

• 蘋果財報來襲 關注重點都在這兒

蘋果 / 周三收盤 + 2.61%/ 報收 218.86 / 距年內高點 - 6.3%

蘋果計劃於當地時間 11 月 1 日發布 2018 財年第第四季財報。財報將首次使投資者能了解 iPhone XS 和 iPhone XS Max 的銷售情況。

以下是投資者需要關注的要點：

營收能否達到或超過 620 億美元。蘋果在 2018 財年第第三季財報中預測，第第四季營收將在 600 億 - 620 億美元之間。這意味著第第四季蘋果營收將創下有史以來新高，也將遠高於上年同期的 526 億美元。大多數投資者都預期蘋果營收在 610 億美元左右。如果蘋果營收達到 630 億美元或更高，這將是一大驚喜。

報告期內 iPhone 銷量能否達到 4800 萬部。分析師預期 iPhone 銷量將在 4400 萬至 4800 萬部之間，銷量超過 4800 萬部標誌着 iPhone 在第四財季表現強勁，低於 4400 萬部則會令人失望。上年同期，蘋果銷售了 4660 萬部 iPhone。

2019 第一財季營收指引能否超過 1000 億美元。2018 財年第第一季，蘋果營收為 883 億美元。根據 iPhone XS、XS Max 和 XR 的銷售情況，對 2019 財年第第一季營收的預期可能高達 1000 億美元，但也可能略低於這一數字。

服務業營收表現。雖然硬體依然是蘋果的核心業務，但對於蘋果未來長遠的增長來說，服務業務的重要性日漸凸顯。部分分析師預測，到 2020 年，服務業務可能占到蘋果利潤的近一半。上一財季，蘋果服務業務營收為 95 億美元，這第一季蘋果服務業營收有望突破 100 億美元。

大中華區表現。大中華區市場表現歷來備受矚目。這一市場在經歷了波折之後，市場關注此次季報大中華區表現能否優於上季度。

在美國科技巨頭中，蘋果股價相對穩定。目前，214 美元一線對其股價形成有效支撐。

• 蘋果考慮收購美國最大電台集團部分股權 Spotify 盤前大跌 10%

Spotify / 周二收盤 + 5.65%/ 報收 149.69 / 距上市首日開盤價 - 9.8%

11 月 1 日周四，英國《金融時報》援引知情人士消息稱，蘋果正探索入股美國電台巨頭 iHeartMedia。不過，雙方談判仍處於接觸階段，雙方尚未達成任何協議。

對於蘋果來說，此舉意味著其正瞄向傳統廣播業務，以提升其流媒體服務的實力、擴大音樂應用的覆蓋面。儘管 iHeartMedia 存在財務方面的困難，但它仍是美國最大的廣播電台，在美國各地營運着 850 多個基站，對音樂行業具有巨大價值。蘋果可以以此增加在音樂行業的影響力。

周四盤前，美國市場上最大的音樂流媒體商 Spotify 股價重挫超 10%。目前 Spotify 股價在 149 美元頸線附近徘徊，周三股價盤中曾一度突破阻力位。

市場復盤

上證綜指 / 周四收盤 + 0.13%/ 報收 2606 / 距年內高點 - 27.3%/ 距年內低點 + 6.4%

深證成指 / 周四收盤 + 1.14%/ 報收 7568 / 距年內高點 - 34.9%/ 距年內低點 + 6.8%

創業板指 / 周四收盤 + 0.84%/ 報收 1286 / 距年內高點 - 32.9%/ 距年內低點 + 8.6%

恆生指數 / 周四收盤 + 1.75%/ 報收 25416 / 距年內高點 - 24.1%/ 距年內低點 + 3.4%

• 貴州茅台增加房地產開發、網路產業等業務 連續三日位列滬股通交易榜首

貴州茅台 / 周四收盤 2.57%/ 報收 563 / 距年內高點 - 29%

10 月 25 日茅台集團的經營範圍發生了變化，新增房地產開發及租賃、網路產業、教育、生態農業等方面。

變更後經營範圍包括（加粗部分為新增業務）：酒類產品的生產經營 (主營) ；酒類產品的生產技術諮詢與服務；包裝材料、飲料的生產銷售；餐飲、住宿、旅遊、物流運輸；進出口貿易業務；網路產業；房地產開發及租賃、停車場管理；教育、衛生；生態農業。

新京報報導，有媒體指出，近幾年，茅台集團相繼涉獵基金、租賃、銀行、保險、證券等多個領域，茅台集團「金融帝國」雛形已初現。

周四，外資再次大舉抄底貴州茅台，貴州茅台再次穩坐滬股通交易額頭把交椅。滬股通買入金額 20.81 億元，賣出金額 5.07 億元，凈買入額為 15.74 億元。

42°C 公司日報多次提到，貴州茅台上周日發布的三季報疊加茅台已經有效跌破 650 一線的重要頸線支撐位，後市股價預計將進一步承壓。

• 美的已累計庫藏股約 18 億元股份

美的集團 / 周四收盤 + 4.27%/ 報收 38.62 / 距年內高點 - 37.2%

周四，美的集團公告稱，公司持續進行了股份庫藏股，截止 2018 年 10 月 31 日，公司累計庫藏股股份數量為 39332706 股，占公司截止 2018 年 10 月 31 日總股本的 0.5919%，最高成交價為 48.40 元 / 股，最低成交價為 42.12 元 / 股，支付的總金額約 18 億元 (具體金額為 1799726974.66 元，不含交易費用)。

目前，美的集團股價處於下行通道中。

交易機會

• 國內首款 L4 級無人駕駛乘用車問世！百度、一汽紅旗共同研發 2020 年大批量量產

百度 / 周三收盤 + 3.65%/ 報收 190.06 / 距年內高點 - 33.1%

李彥宏周四在 2018 百度世界大會上發布了由百度和一汽紅旗共同研發的國內首款 L4 級自動駕駛乘用車。在談及具體行動計劃時，一汽集團董事長、黨委書記徐留平表示，明年年底，這款新紅旗自動駕駛汽車將會實現小批量生產，2020 年年底實現大批量量產，首批開放城市將會有北京、長春等。

另外，這次大會還發布了百度與北京海淀區共同打造的全球首個 AI 公園，AI 城市「ACE 王牌計劃」，以及百度無人自主挖掘機。

百度近來在無人駕駛上動作不斷。10 月 31 日，百度和福特宣布了為期兩年的合作計劃，將在無人駕駛汽車的發展和測試方面展開合作。兩家公司無人駕駛汽車的上路測試將在今年年底進行。雙方並未透露此次合作相關的資金方面的資訊。

在今年 5 月股價漲至 284.22 高點後，百度進入下行通道，目前仍在這一通道之中。周四盤前，百度股價漲 1%。

• 騰訊未來二十年路徑：深耕消費網路 + 擁抱產業網路

騰訊控股 / 周四收盤 + 4.04%/ 報收 277.8 / 距年內高點 - 41.6%

在 11 月 1 日的騰訊全球合作夥伴大會上，騰訊高級副總裁湯道生表示，網路的發展已進入下半場，騰訊決心集全公司之力，迎接產業網路時代的到來。未來 20 年，騰訊的核心是聚焦構建「兩張網」——深耕消費網路，擁抱產業網路，成為產業智能升級的「發動機」。

昔日香港「股王」騰訊目前處於下行通道，股價距離年內高點幾近腰斬。騰訊三季報也將在 11 月發布，市場普遍對騰訊第三季表現擔憂。周四騰訊股價高走，收於 277.8 港元。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：