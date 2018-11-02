美股盤後 – 川習會樂觀氣氛濃 道瓊三日大漲近900點 蘋果盤後股價跳水

美股四大指數連三日上揚，持續從十月拋售潮中反彈，貿易緊張局勢趨緩、技術性反彈、加上一些亮麗財報加持，費城半導體指數飆高 4.46%，晶片股領漲，恩智浦半導體與 AMD 大漲超過 11%。

週四 (1 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 264.98 點，或 1.06%，收 25380.74 點。

那斯達克指數上漲 128.16 點，或 1.75%，收 7434.06 點。

S&P 500 指數上漲 28 64 點，或 1.06%，收 2740.37 點。

費城半導體指數上漲 55.78 點，或 4.46%，收 1258.08 點。

美國總統川普週四 (1 日) 推文表示，他和中國國家主席習近平就貿易問題已展開「不錯的」對話，此消息傳來提振投資人信心，亦帶動美股全面上揚。

科技股漲跌互見，亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 4.23%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.42%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.54%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.83%；臉書 (FB-US) 小跌 0.026%。

許多分析師建議投資者逢低買進，購買十月拋售過度的股票。方舟投資 CEO 及科技女股神 Catherine Wood 週四 (1 日) 分享近期投資策略，表示她的投資公司已出售蘋果的股票，轉向購買其他在 10 月暴跌的科技股，稱 10 月對科技股的重大打擊帶來了「一些有趣的估值」。

受惠於最新財報創佳績，智慧手錶廠商 Fitbit (FIT-US) 和恩智浦半導體 (NXPI-US) 股價紛紛走高。

智慧手錶廠商 Fitbit (FIT-US) 由虧轉盈，兩年來首度獲利，週四該公司股價暴漲 25.79%；恩智浦半導體 (NXPI-US) 也在獲利優於預期，激勵股價大漲 12.13%，

半導體類股表現超乎預期；AMD (AMD-US) 上漲 11.04%；美光 (MU-US) 大漲 6.36%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 3.41%；Intel (INTC-US) 上漲 2.86%。IBM (IBM-US) 上漲 1.21%

中概股 (BAT) 創佳績；騰訊 ADR(TCEHY-US) 大漲 8.30%；百度 ADR (BIDU-US) 上漲 6%；阿里巴巴 ADR (BABA-US) 大漲 6.30%。

台股 ADR 漲跌互見，日月光 ADR (ASX-US) 大漲 6.53%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.49%；友達 ADR (AUO-US) 上漲 1.83%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.88%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.06%。

銀行股方面，摩根大通 (JPM-US) 股價下跌 0.073%；花旗 (C-US) 上漲 0.57%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 1.13 %。

華爾街分析

由於對升息和美中貿易緊張局勢的擔憂，以及對獲利增長可能放緩，美股十月經歷了拋售潮。投資管理公司 GW&K Investment Management 的投資組合經理 Aaron Clark 表示：「我認為我們還沒有走出困境，投資情緒明顯改變，而不是基本面。」

BMO 全球資產管理公司投資策略師 Jon Adams 表示：「美中領導人釋出積極談判的訊息。但我們認為短期內我們會將這些貿易緊張局視為市場逆風，但在中期來看我們並不看好。」

市場分析師多認為企業財報將是股市反彈能否延續的重要關鍵。週四盤後蘋果公布最新財報，每股純益、營收皆優於預期，但蘋果 iPhone 銷售量與旺季前瞻皆未達市場預期，推累股價重挫近 4%。此外，星巴克最新財報亦遜於預期。

在十月跌幅僅約 3% 的蘋果，其最新財報多被分析師視為美股後市的最後希望，如今財報失利，預料將牽動美股後市大盤走勢。