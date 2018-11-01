蘋果財報前瞻 聚焦四大重點

蘋果 (AAPL-US) 將於今 (1) 日美股盤後 (台北時間 2 日凌晨)，公布會計年度第 4 季 (截至今年 9 月底) 財報，預計投資人將聚焦 iPhone 銷售、服務業務、中國市場，以及能否帶動美股續揚等 4 大重點。

蘋果第 3 季 (截至 6 月底) 營收達 532.65 億美元，年增逾 17%；獲利 115.19 億美元，年增逾 32%；每股純益 (EPS)2.34 美元，優於去年同期的 1.67 美元。

根據 Refinitiv 調查，分析師預期，蘋果第 4 季營收上看 615.7 億美元 (蘋果財測為 600 億至 620 億美元區間)，EPS 估達 2.78 美元。

iPhone 銷售

第 3 季蘋果 iPhone 銷量年增 1%，至 4130 萬支；StreetAccount 和 FactSet 數據顯示，分析師預期，第 4 季 iPhone 銷量將增至 4750 萬支。

根據 CNBC 報導，Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 預估，第 4 季 iPhone 的平均銷售單價 (ASP)，上看 800 美元，較去年同期成長 29%。

不過，在 Toni Sacconaghi 的數據中，並未特別針對 iPhone XR 進行分析，這款新機，已於 10 月開放預購；外界預期，iPhone XR 的銷售表現，有助拉抬 ASP。

天風國際證券分析師郭明錤上週於報告中指出，iPhone XR 預購需求優於 iPhone 8 系列，與其先前預期，XR 換機需求優於 8 系列的預測一致。

郭明錤稱，自蘋果開放 iPhone XR 預購後，官網上大部分的運送時間，都在發售日 (10 月 26 日) ，或 1 至 2 個禮拜。

郭明錤強調，因 XR 配備更大螢幕與更長電池使用時間，應正向看待 XR 的換機需求；預估 XR 在 2018 年第 4 季與 2019 年首季的出貨，均將高於 8 系列，在 2017 年第 4 季與 2019 年首季的出貨。

服務業務

另一方面，被視作蘋果未來成長引擎之一的服務業務，也備受期待；第 3 季，包括 App Store 、 Apple Music 和 iCloud 等服務業務營收，成長逾 3 成，至 95 億美元；分析師估計，第 4 季服務業務營收，可望成長 20%，至 102 億美元。

Sacconaghi 相當看好蘋果 App Store 的搜尋廣告業務，估計未來 3 年內，該業務可替蘋果帶來數十億美元營收。

中國市場

美中貿易戰持續延燒，美國總統川普和中國國家主席習近平，預計於 20 國集團 (G20) 峰會期間會晤；據悉，若「川習會」無法緩解貿易戰，美國打算在 12 月初，宣布對先前未納入加稅清單的所有中國輸美商品加稅。

雖然 Apple Watch 幸運逃過前一輪關稅戰影響，但若貿易戰持續升級，恐難逃衝擊。

高盛報告指出，中國市場需求正快速放緩，恐影響蘋果業績。

高盛分析師 Rod Hall 於報告中寫道，種種跡象顯示，中國消費者的需求，正快速放緩，極可能對 iPhone 在當地的銷售表現，造成影響。

Rod Hall 認為，中國智慧型手機市場，於第 2 季出現回溫跡象，但恐難延續；預估中國第 3 季智慧型手機銷售量，將年減約 15%。

美銀美林分析師 Wamsi Mohan 亦認為，近期人民幣兌美元走跌，使 iPhone 在中國的售價，變得較昂貴，恐影響其銷售表現。

美股續揚？

10 月美股表現極為慘烈，最後兩個交易日，則反彈大漲；外界預期，企業財報將是股市反彈能否延續的關鍵，使蘋果第 4 季財報表現，備受關注。

Investing.com 數據顯示，週三蘋果股價收漲 2.61%，至 218.86 美元；台北時間週四晚間 8 點 12 分，蘋果盤前股價上漲 0.52%，至 220 美元。