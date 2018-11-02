〈財報〉多數關鍵指標改善 顧客消費旺 星巴克股價飆9%

由於客戶購買了更多星巴克 Starbucks (SBUX-US) 產品，公布的財報也優於分析師預測，其股價週四盤後飆升 9.24% 以 58.63 美元作收。

執行長 Kevin Johnson 提道，美國及美洲，開業至少一年的門市營收年增 4%，高於分析師預測的 2.7%。「與第 3 季度相比，星巴克創紀錄的第 4 季度業績反映了幾乎所有關鍵運營指標的顯著改善」。

星巴克這兩年來一直陷入低迷，雖然門市銷量售一直是正面的，但投資人一直在尋求更快的增長。最新一季財報裡，該公司在所有 4 個主要市場的同店銷售均優於預期。

星巴克最新一季財報顯示：

營收年增 10.6%，至 63 億美元，高於預測值 62.7 億美元。

全球同店年增率 3%，高於預測值 2.3%。

EPS 達 0.62 美元，高於預測值 0.60 美元。

GlobalData Retail 執行總監 Neil Saunders 表示，在截至 9 月 30 日的 13 週內，消費者需要花更多的錢購買零食和嗜好產品，而改造後的星巴克店面更是吸引食客們更長時間地逗留店面，購買更多的食品和咖啡。

Saunders 說道，「拼圖的最後一塊，來自更強力的推動下午時段業績，而這主要是基於忠誠度點數及折扣和優惠。我們認為這刺激了更多的採買，尤其是那些希望利用 “歡樂時光” 優惠的大型團體消費者」。

在本季度，星巴克繼續專注於其冷飲產品線，其中包括冷釀、硝基 nitro 冷釀、清新產品、和冷泡沫，因為客戶一直渴望更多的冰飲，而不是熱飲。同時，門市人員也開始把部分日常任務改在關店時作業，以提高日間與客戶的互動。

星巴克股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

星巴克營運長 Rosalind Brewer 提道，飲料銷售貢獻了 4 個增長點中的 3 個點，並且是最高的毛利類別，對此轉變也感到鼓舞。她認為，飲品創新才會是引領公司成長的動力。

星巴克表示，其忠誠度點數佔其所有交易的 14%，目前擁有 1530 萬會員，比去年增長 15%。該公司表示，會員機制也佔了美國營收約 40%。該公司還正在建立一個電子郵件聯繫函，並向非會員發送促銷信息。

在第四季度，星巴克的郵件註冊客戶數量從第 3 季度的 600 萬人增加到 1000 萬人次，希望最後將這類客群轉為會員。同時，星巴克的手機 App 訂購也增加了 400 萬新在線用戶。

星巴克上季也開設了 604 家淨新店面，現在在 78 個市場經營著 29000 多家門市。該公司也刪除了表現不佳的門市，而拓展至美國中西部和南部，同時也計劃增加更多的得來速窗口，及外送服務測試。

該公司通過股利和庫藏股回購的方式向股東返還了 36 億美元。

星巴克也吸引了私募基金，如 William Ackman 就入股了 1.1%。

展望 2019 年未來，星巴克預期全球新增約 2100 家新店面，同店銷售增長接近目前 3% 至 5%，綜合收入增長 5% 至 7%，調整後 EPS 在 2.61 美元至 2.66 美元之間。