揮別慘烈10月 美股開盤走揚 道瓊指數漲逾150點

延續前兩天的漲勢，今 (1) 日美股開盤，三大指數齊揚，道瓊指數漲逾 150 點。

台北時間週四晚間 9 點 40 分，CNBC 數據顯示，道瓊工業指數上漲 151.39 點 (0.60%)，標普 500 指數上漲 14.95 點 (0.55%)，那斯達克指數上漲 45.90 點 (0.63%)。

雖然美股在 10 月最後兩個交易日大漲，但該月份仍損失慘重，標普 500 指數 10 月累計下跌 6.9%，創 2011 年 9 月以來最大單月跌幅；道瓊工業平均指數累計下跌 5.1%，創 2016 年 1 月以來最大單月跌幅；那斯達克指數累計重挫 9.2%，創 2008 年 11 月以來最大單月跌幅。

蘋果 (AAPL-US) 將於週四美股盤後 (台北時間 2 日凌晨) 公布會計年度第 4 季 (截至 9 月底) 財報，其表現被視為股市反彈能否延續的關鍵，蘋果股價開盤下跌 0.11%。

蘋果第 3 季 (截至 6 月底) 營收達 532.65 億美元，年增逾 17%；獲利 115.19 億美元，年增逾 32%；每股純益 (EPS)2.34 美元，優於去年同期的 1.67 美元。

根據 Refinitiv 調查，分析師預期，蘋果第 4 季營收上看 615.7 億美元 (蘋果財測為 600 億至 620 億美元區間)，EPS 估達 2.78 美元。

週四歐股漲跌互見，截至發稿，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.48%，德國 DAX 指數上漲 0.38%，法國 CAC 40 指數上漲 0.04%，英國 FTSE 指數上漲 0.18%。

今日亞股漲跌互見，上證綜指收漲 0.13%，深證成指收漲 1.14%；南韓 Kospi 指數跌逾 0.2%，日經 225 指數跌逾 1%；台股收漲 42.61 點 (0.43)，至 9844.74 點。