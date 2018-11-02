摩根士丹利：這是一場逼空大戰 而非牛市重來

對於美國股市、中國股市、美國軟性商品和貴金屬來說，最近兩天的市場是一場多頭的狂歡、空頭的噩夢。

周四，股市引領反彈行情。A 股主要指數全線收漲，深成指漲超 1%。香港恆生指數漲 1.8%，漲近 500 點。美股三大指數全線收漲，漲幅均超 1%。半導體個股飆升，費城半導體指數一舉收復上個月近半跌幅。中概股集體爆發，多隻個股漲幅達兩位數。小盤股漲了 2%。

美股反彈瘋狂到什麼程度呢？從盤面上看，昨日賣出大單不再出現，確切地說，幾乎沒有賣盤：

期貨市場特別是穀物和有色金屬期貨表現出色。LME 基本金屬全線收漲。現貨黃金漲近 2%。玉米、小麥、阿拉比卡咖啡、紐約可可紛紛收漲。

外匯市場反應最為激烈，尤其是人民幣。離岸人民幣在周四短短一天內連續收復七道關口，日內振幅近 700 點。在岸夜盤狂漲 576 點，連續收復六道關口。

尚不清楚這波強力反彈是空頭對於此前倉位的獲利了結還是多頭大舉反攻之下的逼空。

至少從美股來看，摩根士丹利股票衍生品團隊認為，這是一波逼空行情：

美股的強勢反彈似乎是受到了一股逼空力量的推動，而非真正的風險偏好情緒回暖之下的資金重配。

蒙特利爾銀行（BMO）技術分析師 Russ Visch 也認為：

面對如此劇烈的股價變動，美股寬度的變動幾乎可以忽略不計，令我們認為這更像是一場空頭回補帶來的反彈行情，而非一個可持續的上升趨勢的開始。

換句話說，摩根士丹利股票衍生品團隊和 Russ Visch 都認為，這一小波反彈只是暫時的，很可能無法持續。Russ Visch 就明確表示：「一旦我們度過了這種短期反彈，股市仍存在相當大的下行風險。」

上述摩根士丹利團隊還補充，周四的股市回升是 2016 年 6 月英國退歐大反彈行情以來的最大逼空：

上個月中旬也曾出現過一小波類似逼空行情：

多頭氣焰沖天

股市

周四，A 股三大指數全線收漲，深成指漲超 1%。香港恆生指數收漲 1.8%，漲近 500 點。

美國股市出現了連續第三天上漲，三大指數全線以逾 1% 的漲幅收盤。FANG 股票漲至一周最高位。半導體類股集體飆升，費城半導體指數收漲 4.6%，恩智浦漲超 12%，AMD 漲超 11%。（以下圖片均來自華爾街見聞會員專享文章《隔夜五張圖 | 中美領導人一通話 便勝卻利多無數》）

中概股表現非常亮眼。金龍中國指數飆升 6.5%，創出 9 年半來最大升幅，三天累計上漲 13%。唯品會上漲 17.3%，創近一年來最大漲幅；搜狗大漲 14%，創上市一年來最大漲幅；阿里巴巴漲 6.3%，創下 10 個月來最大漲幅。蔚來汽車上漲 12.2%，創近一個月最大漲幅；愛奇藝上漲 13.4%，創近 7 個月最大漲幅。

投資者似乎不再擔心美股，被稱為「恐慌指數」的 VIX 跌回了 20 下方，重回上周二（10 月 23 日）水平。

到了周五（今日），多頭的氣勢變得更強。A 股指數全線大漲，滬指開盤漲 1.65%，深成指漲 2.59%，創業板漲 3.28%，滬深兩市所有板塊悉數上漲。港股全線高開，恆指盤中重回 26000 點。「股王」騰訊更是大幅跳空高開 6.2%，早盤重回 300 港元整數價位。

亞洲股市近全線大漲，韓國股市創業板 KOSDAQ 指數上揚 4%。日本日經 225 指數漲幅擴大至 2%。亞洲股市有望創出 2016 年 6 月以來最大單周漲幅，MSCI 亞太指數本周至今已累計上漲近 4%。

債市

美國公債價格也出現了一波上漲，十年期美債殖利率走低，短端利率表現更加明顯。

匯市

昨日中美首腦通話的消息傳出後，人民幣進一步強勢反彈，在岸一日之內接連收復從 6.92 到 6.97 的六道關口，夜盤收盤更是升破 6.92，報 6.9199，日內大漲 576 點。離岸人民幣昨日累計收復七道關口，整體交投於 6.9805-6.9109 元區間，日內振幅接近 700 點。

今日，人民幣中間價大幅上調 299 點，報 6.9371，為 8 月 28 日來最大升幅。離岸人民幣兌美元一度升破 6.91 關口。

期貨

當日，CBOT 大豆期貨盤中漲逾 3%，儘管收盤小跌，但當周累計漲 4%，為 5 月以來最大漲幅。玉米和小麥期貨收漲。ICE 阿拉比卡咖啡大漲 4.5%，紐約可可升至逾六周最高。現貨黃金漲近 2%。LME 基本金屬全線收漲，期鎳大漲 2.7%，期鋅漲近 2%，期銅和期鉛均漲超 1.5%。

反彈緣何而來？

如此瘋狂的反彈行情背後有一系列驅動因素，最重要的是中美兩國領導人通話傳出了積極信號，給市場釋放了正面刺激。

據新華社報導，習近平昨日應約同川普通電話。川普稱，美方重視美中經貿合作，願繼續擴大對華出口。兩國經濟團隊有必要加強溝通磋商。習近平稱，中美經濟團隊要加強接觸，就雙方關切問題開展磋商，推動中美經貿問題達成一個雙方都能接受的方案。

此外，美元指數從 17 個多月最高水平回落也助推了人民幣和大宗商品的反彈，昨日美元的月底買盤消散。

值得注意的是，根據路透的調查，多數亞洲貨幣的空頭倉位在過去兩周內上升，其中，人民幣空倉升至 8 月初以來最高水平。

人民幣兌美元匯率 10 月大幅下挫，創下 1994 年匯率並軌以來最長的月度連跌走勢。