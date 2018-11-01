美國期中大選將登場 瑞銀：民主黨取得議院控制權 恐使風險資產短線震盪

美國即將在 11 月 6 日舉行期中選舉，瑞銀今 (1) 日出具報告，預期此次選舉 60% 的機率，國會將由民主及共和黨分別控制眾議院及參議院的可能性最大，兩院由單一政黨掌控的機率只有 20%。

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區經濟學家韋輝廉 (Philip Wyatt) 分析，如果由民主黨取得議院控制權，可能對風險資產構成中性至負面的影響，原因在於民主黨與川普政治立場對立，可能阻礙法案推動，進而造成金融市場短線震盪；反之，如果由共和黨保持兩院的控制權，對市場而言衝擊相對較小。



韋輝廉指出，目前兩黨支持者的經濟信心差距甚大，根據 10 月密西根大學消費信心指數，民主黨及共和黨支持者的指數分別為 65.3 及 85.3，如果民主黨嬴得眾議院多數議席，可望使美國經濟信心進一步增強。

根據瑞銀的模型數據顯示，共和黨在眾議院這次將損失 13 個議席，較市場平均估算為少，意即共和黨能夠成為眾議院的弱勢多數黨。

但瑞銀也補充說明，這個結果存在巨大的邊際誤差，也沒有計入其他因素，包括美國大批退休人士導致共和黨的執政優勢不高、民主黨擁有籌款優勢，這些都會拉高民主政黨的最終得票。



牽動選舉結果還有投票率，瑞銀表示，在最近的選舉，民主黨輸掉較多議席的原因之一，是支持他們的選民參與度較低，以 2010 與 2014 年的期中選舉為例，約半數支持民主黨的選民現身票站，但真正投票時，共和黨卻有多達三分二的的選民參與投票。



