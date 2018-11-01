英國官員否認與歐盟達成「金融服務協議」 英鎊抹去此前漲幅

距離英國脫歐還剩不到 5 個月（退歐時間 2019 年 3 月 29 日），市場的心已經提到嗓門上了。

台北時間周四晨間，泰晤士報報導稱英國首相與歐盟就英國退歐後的金融服務達成協議，引發英鎊一度暴漲。而晚間，這一消息遭到英國官員否認，英鎊抹去 部分日內漲幅。

英國官員表示，泰晤士報有關英國與歐盟達成金融服務協議的報導是「未經證實的」，是「猜測」。英國脫歐協議尚未完成。

英國官員還表示，英國在金融服務領域的談判持續取得良好進展，協商仍在繼續。英國希望在金融服務業達成超越平等夥伴關係的協定。正如今年夏天在白皮書中所述，在金融服務領域的等效性的立場未變，我們的目標是打破現有等效性體制。

消息過後，英鎊兌美元短線一度下跌約 50 點，回吐日內部分漲幅，現報 1.2866。此前，英鎊日內最高曾漲至 1.2920。

今早，英國《泰晤士報》稱，英國首相與歐盟就英國退歐後的金融服務達成一項意向性協議。根據該協議，只要英國的金融監管與歐盟大致保持一致，這項服務協議將使英國金融服務公司在英國退歐後繼續進入歐洲市場。

這一脫歐重大利多進展刺激英鎊兌美元短線快速拉升 60 點，報 1.2834。

據路透社報導，受英國脫歐影響，在英國的金融服務公司被迫重組業務，許多公司已經建立新的歐洲中心，並開始轉移業務、高管和員工，以確保在無協議脫歐的情況下，可以繼續保留歐洲業務。

此前，英國脫歐大臣稱 11 月 21 日前達成脫歐協議。外界普遍認為，11 月將是達成「脫歐」協議的大限，逾期雙方都無法保證有足夠時間通過這份協議，英國「無協議脫歐」風險上升。

脫歐還卡在「硬邊界」問題上

華爾街見聞此前提及，在回應議會詢問何時能提交脫歐協議的相關證據時，英國脫歐大臣 Dominic Raab 表示，「敲定最終協議已經近在眼前」，95% 的條款都談妥了，目前還存在的一些障礙應該由英國政府去解決，但「我們已經解決了大部分問題，在英歐共同構建未來關係模式時也取得了真正的進展」。

英國《衛報》注意到，Dominic Raab 的信函沒有給出新的談判細節或進展，只是確認歐盟基本同意了英國提出的保障條款（backstop plans）原則，愛爾蘭與北愛的「硬邊界」問題「接近得到解決」。「硬邊界」問題正是導致脫歐協議「難產」的關鍵因素。

歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶身邊的官員周三對歐盟各國外交官表示，歐盟認為脫歐談判中「展現了新的積極情緒」，但向彭博社透露消息的外交官也重申，圍繞愛爾蘭邊境問題「尚未找到解決方案」。

歐盟原計劃在 11 月中旬召開特別首腦峰會來簽署英國脫歐協議，但 10 月雙方談判遇阻後，可能將在 12 月召開這一峰會。

為啥解決「硬邊界」問題這麼難？

英國和愛爾蘭再度出現「硬邊界」，可能導致兩國就北愛爾蘭的歸屬再起爭端。

英國 1998 年將北愛爾蘭和愛爾蘭「軟邊界」無障礙的狀態寫入法律，確保了愛爾蘭將不再謀求與北愛爾蘭統一，也平息了持續數個世紀的英愛爭端。如今歐盟重提「英愛硬邊界」，無疑是對英國領土完整的挑戰和威脅。

但是，目前給出的避免重返硬邊界的選擇：讓英國選擇「脫歐但不脫離關稅聯盟」，「脫歐、脫離關稅聯盟但協商一個銜接過渡方案」，或不列顛島「全脫」而北愛爾蘭「半脫」，這些實質上是「半脫歐」的選項對英國來說，無論是民意或是實際利益上，都難以接受。

英國選擇「脫歐但不脫離關稅聯盟」，或是協商銜接過渡方案，不但背離了脫歐公投結果，其它歐盟成員國也難以接受英國享受「特殊待遇」。

不列顛島「全脫」而北愛爾蘭「半脫」，這無疑是對英國主權的挑戰。特蕾莎 · 梅在議會中的同盟——北愛爾蘭民主統一黨領導人 Arlene Foster 就表示，這相當於歐盟「吞併」北愛爾蘭。

英國為無協議脫歐「留一手」

在脫歐大限將近的情況下，英國政府已經準備掏出財政家底，以應萬全。

英國財政大臣 Philip Hammond 在議會公布預算案時表示，由於經濟持續增長，稅收高於預期，英國將結束近十年的財政緊縮。本月初，英國首相特雷莎 · 梅在執政黨保守黨年會上也表示「結束緊縮近在眼前」。

儘管 Philip Hammond 對達成「脫歐」協議充滿信心，但財政預算還是將新增 5 億英鎊用於政府準備「無協議脫歐」，英國政府部門新財年「脫歐」準備金從 15 億英鎊上調至 20 億英鎊。

Philip Hammond 還表示，如果「無協議脫歐」，他將於明年春天出台新的緊急預算案。

為了防止與後續「脫歐」談判時間撞車，今年的預算案與往年相比出台較早。Philip Hammond 說，「脫歐」談判正處於關鍵時刻，英國將努力爭取最好結果，但也為各種可能性做好準備。」

總之，脫歐談判磕磕絆絆，英鎊匯率起起伏伏，留給英國的時間不多了。