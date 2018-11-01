美中貿易戰恐再升級 ING：估人民幣明年底貶至7.3

荷蘭國際集團 (ING) 今(1)日表示，中共中央政治局週三會議內容顯示，美中貿易戰恐持續升級，並拖累中國經濟表現，預估人民幣兌美元，將於明年底貶至 7.3。

台北時間週四下午 5 點 15 分，Investing.com 數據顯示，美元兌人民幣下跌 0.40%，至 6.9479。

美元兌人民幣下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

中共中央政治局週三召開會議，由中共中央總書記習近平主持；會議稱，中國經濟下行壓力加大，部分企業經營困難，長期積累的風險隱患有所暴露，應高度重視，及時採取對策。

會議強調，應確實執行積極的財政政策和穩健的貨幣政策，做好穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期等工作，有效應對外部經濟環境變化，確保經濟平穩運行。

根據路透社報導，ING 駐香港大中華區經濟學家彭藹嬈表示，會議內容暗示，藉由談判改善美中貿易爭端的可能性很小，這意味著，貿易戰恐持續升級，並拖累中國經濟。

ING 預估，中國第 4 季國內生產毛額 (GDP) 年增率為 6.3%；2019 上半年和下半年，分別為 6.2% 及 6.3%。

ING 預測，2018 年底，人民幣兌美元可望維持在 7.0；2019 年底，將貶至 7.3。

ING 估計，若中國要推出穩定經濟發展的政策方案，其規模將達人民幣 9 至 10 兆元，與 2009 年的刺激經濟方案相當。