英財政大臣公布年度預算 分析師：脫歐更影響英鎊強度

英國財政大臣 Philip Hammond 哈蒙德將於週一 (29 日) 提交他的年度支出計劃，也是在 3 月英國脫歐截止日期前的最後一次，而英國央行將在週四公布其最新的貨幣政策決定。

分析師近期較關注是否可達成英國脫歐協議的可能性，及其對英鎊的影響。而英鎊兌美元匯率上週也近數月來表現最差的一段時期。

荷蘭合作銀行 Rabobank 外匯策略負責人 Jane Foley 表示，除非英國脫歐協議有通過議會，否則英鎊將會變得更糟，「鑑於這種背景，預算不太可能產生重大影響」。

在 Hammond 的上司，英國首相梅伊 Theresa May 誓言要結束緊繃政策後，開始受到抨擊。義大利近期因預算赤字過高，債券被市場遺棄，而如英國預算赤字過高，想必會面臨同一個情境。

然而，在美國總統川普宣布欲減稅與增支的情況下，似乎債券市場未受太大影響。Allianz 投資經理人 Kacper Brzezniak 認為，如英國財政有逐步性，市場動蕩應不會較明顯。

英鎊兌美元下滑至 1.2826。

英鎊兌美元日線趨勢圖 / 圖：xe

英國央行計劃於 11 月 1 日披露其最新政策決定，希望更新其對經濟增長和通膨的預測。雖然貨幣市場看不到央行在 2020 年之前再次加息，但投資者將尋求對其如何看待通膨和英國脫歐前景的指引。

英國央行行長 Mark Carney 的鷹派言論可能會對英鎊產生暫時的推動作用，但多頭不太可能在下週英國脫歐方面獲得多少安慰。在英國離開歐盟前，梅伊的內閣幾乎無法達成協議。