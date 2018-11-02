紐約匯市—脫歐協議有望 激勵英鎊大漲 風險情緒提升 美元走跌

週四 (1 日) 交易，美元廣泛走跌，英國可望達成脫歐協議，激勵英鎊上漲創 9 個月來最大漲幅。

ICE 美元指數自週三登上的 4 個月高點下降，英鎊和歐元兌美元的匯率均上升。

10 月股災促使具避險性質的美元大漲，創下自 5 月以來最強勢的一個月，但週四美元回落，ICE 美元指數下降 0.85% 至 96.27，降至 6 日來低點。

多倫敦 OANDA 市場分析部門副總裁 Dean Popplewell 表示，「美元顯然廣泛承受壓力，且尤其兌 G7 貨幣感到壓力。」他認為，過去一個月美元強力上漲，因此「過去的 36 個小時裡，出現很多資產組合重新配置的舉動。」

關於中美貿易問題，川普在推特上稱，與中國國家主席習近平進行了「長時間非常良好的談話」，但美元對此消息幾乎沒有反應。川普與習近平本月稍晚的 G20 高峰會上見面。

英鎊兌美元上漲 1.8%，自週三晚間的 1.2767 美元上漲至 1.3017 美元，達 4 日來最高。

英國央行維持利率在 0.75% 不變，但對政策採開放立場，並暗示倘若脫歐進展順利，會小幅加速升息。

BOE 央行長 Mark Carney 表示，無協議、無轉型的脫歐並非最有可能發生的劇情。

華盛頓 Tempus 資深貨幣交易員 Juan Perez 表示，「Carney 這樣的說法讓英鎊鬆了一口氣。」

英媒報導，英國政府消息人士表示已達成暫時脫歐協議，將允許英國的銀行繼續在歐盟的單一市場運營，但歐盟脫歐談判代表 Michel Barnier 在推特上發文回應，稱該報導有誤導之嫌，布魯塞爾可以自主授予或撤回金融服務公司的權利。

歐元兌英鎊下跌 1% 至 0.8769 英鎊。

歐元兌美元上漲 0.87% 至 1.1412 美元，較週三尾盤 1.1312 美元上升。

其他

中國可能加速財政刺激，此市場希望推升澳元上漲 1.89%，澳洲貿易盈餘也同樣有助澳元上漲。

紐元 10 月下跌 1.5%，但 11 月起頭紮實上漲 2.18%。

加元兌美元也強力上漲。

人民幣自 10 年低點拉回，美元兌在岸人民幣收在 6.9205。

墨西哥披索兌美元上漲 1% 以上，自前一日跌勢恢復過來，前一日因惠譽以對政府新政策的擔憂為由，警告可能調降該國債信評等，導致披索貶值。