設計都會IPO：在美國賣家私的新加坡公司卻看上香港資本市場

自2016年走出一波小牛市又在2017年迎來了堪稱十年一遇的大牛市之後，今年的港股恒生指數卻忽而轉頭化身成了“熊孩子”。進入下半年以來，港股大市繼續一跌再跌，那架勢頗為令人揪心，尤其在剛剛過去的10月末恒指更頻頻失守25000點，市場反響很是靜淡。

然而儘管大市看起來的確彌漫著一股“熊氣”，2018年的港市新股上市熱潮卻也沒有退散。以主板為例，港交所官方資料信息顯示，截至2018年10月31日，港股主板在今年内已經迎來了113隻新股上市，隻是10個月時間，新股上市數目已經超過2017年全年的94隻及2016年全年的81隻，熱鬧景象可見一斑。

從各公司來港上市遞表的情況來看，這一波IPO浪潮也是自年初一直持續到了現在。剛剛過去的10月，申請於港股主板上市的公司就多達27家，10月最後一日亦有兩家公司初步招股書見諸港交所相關信息披露係統，其中一家就是來自新加坡的室内設計服務供應商及家私零售商“設計都會有限公司”。

兩大板塊業務模式：室内設計+家私零售

話說設計都會的成長歷史可追溯至其最早的業務實體Nobel Design Singapore於1981年創立之時，當時公司主要於新加坡提供示範單位及住宅單位的室内設計服務，是一家室内設計解決方案供應商。1995年，其將業務拓展至家私零售業；後來公司看好美國家私市場的潛力，又於2000年透過收購Target Marketing Systems進軍美國市場。

就拿設計都會的業務發展模式來說，其現時主營業務可分為家私銷售及室内設計兩大板塊，當中家私業務又有兩大細分市場，即於美國電商平台的分銷業務以及於新加坡本土的銷售業務。

美國家私銷售分部：公司自主要位於中國及馬來西亞的家私供應商採購產品，以供旗下品牌“Target Marketing Systems” 、“TMS”、“Simple Living”及“Life storey”銷售，相關的產品資料則會上傳至客戶的網站，這些客戶均為第三方電子商務平台。終端消費者在這些電商平台網站下單，設計都會方面就會安排將產品交付予消費者併由客戶結清款項。

（設計都會美國家私銷售業務模式 來源：港交所）

新加坡本土家私銷售：設計都會於新加坡以品牌“Marquis”、“Life storey”及“OM”營運銷售點，以迎合不同客戶。公司一般從國際家私賣家採購家私產品，併向客戶提供庫存產品及定製產品，也會就特别項目提供家私採購服務。

（設計都會新加坡本土家私銷售業務模式 來源：港交所）

室内設計服務分部：就室内設計業務而言，公司會向新加坡、馬來西亞及文萊的住宅物業發展項目及個人住宅單位的示範單位提供以項目為基礎的室内設計、裝修及設計顧問服務。設計都會也為其客戶製定及修改設計方案，訂購家私及家居配飾，併外判裝修工程予認可的分包商。

美國市場是大功臣 貢獻最多營業收入

（設計都會室内設計業務模式 來源：港交所）

在上述三個細分業務項中，於美國的家私銷售收入一直佔設計都會整體營收的大頭，而且最近幾年其營收貢獻佔比還在持續擴大，而另外兩個分部的收入貢獻比重則呈現配合下跌的趨勢，當中新加坡本土家私銷售業務的營收比重在今年首5個月降至20%，而室内設計業務收入貢獻最少，今年前5個月僅佔公司整體營收的9%：

初步招股書資料顯示，由於過往這些年美國家私銷售業務取得快速增長，美國市場對設計都會的整體經營貢獻也越來越大。雖然設計都會的總部及大本營在新加坡本土，但總體來看，來自美國市場的成功才是支撐其多年發展最重要的力量來源。

而即便抛開業務層面，僅從地域分佈而言，設計都會美國市場的業績貢獻也遙遙領先於新加坡、馬來西亞及文萊，的確是公司發展的最大功臣了：

業績現危險信號？毛利率持續下跌，盈利水平波動

（設計都會往期按地區劃分收益詳情 來源：港交所）

然而，即便有著美國家私銷售業務這個營收貢獻大戶，設計都會這幾年的整體業績表現卻也算不上樂觀。雖然自2015年以來，設計都會的營業收入保持了穩定的增長趨勢，但公司的盈利水平卻表現波動，尤其在營收持續上漲的同時毛利率還唱起了反調一路下跌，令其業績成色大打折扣：

2015年至2017年，設計都會的整體營業收入保持穩健增長，今年首5個月的營收增速也進一步加快；但如上表所見，最近兩三年里，設計都會的毛利率持續下跌，公司股東應佔溢利在2016年還錄得下跌，雖然2017年很快恢復了增長，但其今年交出的首5個月成績單又顯示，期内公司淨利潤倒跌48.2%，這個信號就不好。

當然，我們從前述設計都會的收入結構就能看出些許端倪。主要是在其三個細分業務板塊中，收入貢獻最大的美國家私銷售業務毛利率反而最低，隨著毛利率低下的該業務分部收入佔比加大，自然拉低整體毛利率水平。另外，公司在初步招股書中也解釋，今年首5個月淨利潤大幅下滑的主要原因包括期内非經常性開支（上市開支）加大，這個當口倒是沒什麽好說的。

收益及風險集中度高

話說設計都會此時來港IPO其實壓力也不小，畢竟市況不好，加之其自身也有諸多“短板”需要補齊。除了業績方面顯露出來的不夠給力之外，設計都會所面臨的風險因素也有不少，最明顯的一點就是在業務往來中過分依賴主要客戶，也就是企業經營中常見的收益及風險集中度較高的問題。

據悉，在過往的業績記錄期間，設計都會大部分的收益總額來自於其少數的主要客戶，但同時其併未獲取客戶的任何長期採購承諾。2015年至2017年，設計都會向五大客戶的銷售總額分别佔各年公司收益總額的55.7%、59.3%及64.5%；而今年首5個月的營收來源集中度更高，其向五大客戶銷售額佔期内營收總額的68.4%。這種情況下，公司會比較被動，一旦當中的任何主要客戶需求下跌或結束合作關係，對設計都會的業績表現都會帶來顯著的影響。

對於眼下已經在IPO路上邁出了第一步的設計都會來說，如何在未來順利規避風險提升自身競爭實力就成為了必須認真考慮的事情，究竟這個“來自新加坡卻主要在美國賣家私的室内設計服務商”能否獲得香港資本市場的青睐呢？我們且慢慢看吧。