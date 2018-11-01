〈房產〉台中市10月房屋買賣移轉戶數創今年新高 年成長近5成

全台六都會區今 (1) 日分別公布 10 月「建物買賣移轉棟數」，交易量最大為新北市 4704 戶，同時單月移轉戶數達 4000 戶以上的還有台中市，移轉戶數達 4044 戶，月增 34.4%，年增 49.6% ，表現最亮麗，台中 10 月單月移轉戶數並改寫今年新高。

東森房屋研究中心經理于靜芳分析，六都 10 月房屋買賣，以台中市表現最亮眼，最熱區由太平區 647 棟拿下冠軍，其次北屯區 625 棟，西屯區 528 棟，在台 74 線通車、台中軟體園區進駐等建設議題，包括太平區、北屯區 9 月共增 1.4 萬人口紅利，加上房價相對低而帶動交易。

就整體來看，全台六都會區 10 月房屋買賣移轉數量為 1.9039 萬戶，月增 11.7%，年增 25.6%，永慶房屋業管部謝志傑經理表示，10 月台北市、台中市與高雄市因新屋交屋多，帶動整體六大都會區移轉數的成長，不過，新北市與台南市交易量，則是呈現月減 3% 及 1%。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，10 月移轉戶數出現明顯彈升，主要仍是 9 月房市買氣呈現淡季不淡，加上 10 月地政機關的工作天數完整，比起 9 月與去年同期增加約 15%，相對能夠辦理較多的移轉登記案件，且部分區域可能還有交屋帶動，在眾多因素的影響之下，可以發現都會區的買賣移轉棟數出現一波強力彈升，不過單月買賣移轉棟數波動幅度甚大，不能解讀為單月的買氣大增，外在的工作天數與交屋等非市場因素都可能干擾移轉數據的表現。

在台北市部分，10 月買賣移轉戶數為 2489 戶，月增 14.2%，年增幅高達 47.9%，其中，內湖區新屋交屋多，交易量達 594 戶，月增 1.3 倍，為北市交易量最高行政區，是帶動台北市交易量成長的主因。

10 月新北市買賣移轉戶數為 4704 戶，買賣移轉量較上月減少 3%，謝志傑解釋，新北市交易量小幅減少，熱門行政區仍有新屋交屋，包括淡水區與板橋區，淡水區有海洋都心二期約 185 戶以及一期 78 戶，板橋區有超級城市 SUPER 讚社區約 48 戶，及浮洲合宜宅約 30 戶。若排除新屋部分，顯示二手房交易並未出現明顯回溫。

至於今年 1-10 月累計全台六都移轉戶數為 17.57 萬戶，年增 6%，其中以台北市的年成長幅度 19.7% 最大，而新北市年成長 9.9% 居次，而桃園市及台南市均小幅的年衰退。

同時，曾敬德表示，從累計到 10 月的全台六都房屋買賣移轉戶數推估，2018 年全台的買賣移轉戶數應會落在 28 萬戶上下，房市交易量連續兩年反彈回溫。