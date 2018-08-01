〈房產〉房市旺季將結束 7月全台六都移轉棟數年增15.3% 北市最熱

根據各地政局公布的買賣移轉棟數資料顯示，全台六都 7 月買賣移轉棟數為 1.97 萬棟，分別年增 15% 且月增 5%，反應今年 6 月房市交易熱況，明顯優於去年同期，部分交易也遞延到 7 月房屋移轉棟數表現。

以區域表現來看，平均房價最高台北市，移轉棟數回升幅度最顯著，月增 23% 且年增 37%，房市交易量明顯復甦。台北市移轉熱區依序為中山區、內湖區、大安區，除中山區交易量 496 棟、內湖和大安也衝上 300 棟，其他 9 區也全數較上月增加。

全國不動產大台北區經理許智堯指出，除了民俗月趕交屋以外，屋主眼見下半年九合一選舉將登場、美中貿易戰及兩岸關係緊繃，部分待售期過長的物件也開始降價，對市場行情敏銳高的置產族伺機進場。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，7 月移轉登記數據，大致反應前一個月的市場交易狀況，因此 7 月移轉棟數增加，代表上半年房市旺季到六月仍維持一定熱度；若以區域表現來看，台北市買賣移轉棟數為 2714 棟，分別年增 37% 且月增 23%，同時這也是 2016 年房地合一課稅以來，首度台北市連續 3 個月的買賣移轉棟數站上 2000 棟以上的交易水準。

6 月新北市移轉量是全台六都唯一呈現量月衰退的都會區，永慶房屋業管部經理謝志傑表示，根據調查，新北市交易量最多的是板橋區有 1036 棟，其中浮洲合宜宅 518 棟的交屋潮，其次淡水區有 561 棟，其中海洋都心一期 175 棟交屋。若排除交屋潮的因素，二手房市場的交易量相對保守。

新北市 7 月的買賣移轉棟數為 5537 棟，月雖然小減 2%，主要是上個月新北市有大量交屋基期較高影響，若以年度同期表現來看，新北市 7 月移轉年增幅 31%，同時新北市連續 3 個月的買賣移轉棟數站上 5000 棟，上一次已經是 2014 年中的事情。

觀察連續三個月的移轉狀況，可發現雙北市交易量已經擺脫谷底，呈現明顯復甦走勢，而桃園市 7 月買賣移轉棟數 3307 棟，月增 6% 且年增 3%，台中市則是 3375 棟，月增 3% 且年增 7%，台南市為 1810 棟，月增 1% 且年增 18%，高雄市則是月增 8% 但年減約 1%。

曾敬德表示，上半年全台的買賣移轉棟數年增約 5%，7 月六都的移轉棟數仍維持年增 15% 的表現，7 月仲介業的交易表現大致較 6 月持平或微減，8 月的買賣移轉棟數可觀察是否持續呈現年增的表現。