〈房產〉前10月北台灣新建案銷售率前三名 共同特色在「雙低」

房市交易市調機構住展統計，今年前 10 月雙北市與桃、竹地區新建案銷售率最高的行政區，分別以新北新的三峽、泰山及新竹東區居前三名，師多數銷售率出色的地區，多有「相對低價」或「供給量低」的特點。

住展企研室經理何世昌表示，今年房市買氣回溫，但多數銷售率出色的地區，多有「相對低價」或「供給量少」等兩項特色，建案普遍繳出不錯的銷售成績。

銷售率冠軍是三峽區，統計其新建案銷售率 69.96%，亞軍為泰山的 66.04%。何世昌分析，泰山與三峽區新建案銷售率雄冠北台灣，主要原因與蘆洲相似，都是因為當地需求穩定升溫，供給量又相對偏低，銷售率才會衝如此高。其中，三峽除了在地需求外，外來需求又比泰山、蘆洲多，所以銷售率又稍高一些。

在住展機構的這項統計中，銷售排行榜前 10 名中，台北市僅有萬華、松山區進榜，分別排在第 8 及第 10 名。住展雜誌企研室經理何世昌指出，萬華區 1-10 月銷售率約 48%，主要是萬華屬於北市相對低價區，吸引自住客出手。但萬華市況呈現「北熱南冷」，因北萬華有些成屋案祭出 5 字頭促銷價，區段條件又優於南萬華，買氣表現不俗。反觀南萬華因部份建案價格偏高，成交相對冷清。

松山區今年市況懸殊，大部份成交量集中於松山站旁地上權案；該案因最低總價不到 500 萬元，低總價誘因讓買方趨之若鶩，單一建案就大賣逾 70 戶，成為推升松山區銷售率最大功臣。