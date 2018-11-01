【亞洲投顧】建議以短多個股技術面操作因應

◆盤勢分析

本週五蘋果即將公布第四季財報，其第三季營收達 533 億，年增 17% 創下歷史次高，淨利也達 115.19 億，年增率 32%，因此市場預期營收將有機會挑戰歷史高。

美股四大指數反彈，向上留下跳空缺口，這一波強勢美元主要受到聯準會升息循環，川普於減稅之後經濟成長估計 3%，失業率則是創下 49 年新低，低至 3.7%。面對中美貿易戰，局勢在川普的談話中出現曙光，陸股這一波反彈連續三根紅 K 棒領先亞股站上月線，人民幣走勢勢圖守住 7 位數關卡，是否能有 [好的結果] 值得期待；台幣 31 日受惠匯入 3 億美元，支撐台幣走勢上升一角，外資目前左手匯入美元，右手買進現股，短線反彈先看月線反壓 9947。

矽晶圓族群受惠亮麗財報，環球晶實施庫藏股 4000 張庫藏股價位落在 250~300，激勵中美晶連續兩天漲停板，台勝科、嘉晶、合晶漲幅 4% 以上。

被動元件族群同樣 Q3 營收創高，國巨、信昌電、蜜望實、華新科、大毅攻上漲停板。

大盤在矽晶圓、被動元件領頭下，進行報復性反彈，指數連四紅，量能維持在 1200 億。

大盤走進反彈格局，技術面以波浪理論 A 波轉折做解讀，亦是葛蘭幣八大法則的第四買點即將迎接第三賣點，短期操作策略建議以個股跌深反彈技術面應對並嚴設停損停利。

胡毓棠 分析師