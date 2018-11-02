台股盤前─蘋果銷售展望不佳 台股信心要頂著逆風行

台股今 (2) 日在美股收紅利多刺激之下，可望以小紅盤開出跌深電子類股輪動模式帶動指數進一步攻堅，但證券分析師黃漢成則提醒，在台股當日沖銷橫行之下，明、後兩天台股假日又不交易，造成尾盤下殺的變數極大，為今天的台股大盤最值得憂慮。

依最新外電報導，美商蘋果公司在 iPhone 漲價助威下，最新公布營收與獲利連 4 季創新高，締造成立以來最佳全年業績，不過蘋果對於新一季財測保守，顯示出新款 iPhone 買氣堪慮，導致蘋果盤後股價重挫逾 7%。蘋果第 4 季財報盤後出爐，單季營收年增 20% 至 629 億美元，獲利激增 32% 至 141 億美元，每股盈餘 2.91 美元，全都優於市場預期。

在 iPhone 方面，第 4 季銷量 4688 萬支，僅較去年同期微幅成長，但 iPhone 事業營收達 372 億美元，年增 29%。

而今晨收盤的美股持續走揚，有助於在 10 月的股災的災變之後再激勵投資人信心，收盤美股道瓊指數上漲 264.98 點，或 1.06%，收 25380.74 點。那斯達克指上漲 128.16 點，或 1.75%，收 7434.06 點。S&P 500 指數上漲 28 64 點，或 1.06%，收 2740.37 點。費城半導體指數上漲 55.78 點，或 4.46%，收 1258.08 點。

昨日台股多頭強攻力道，開盤後由蘋概股及跌深被動元件、矽晶圓等漲價概念股接續強攻，多頭聚集並已形成主流股態勢，證券、期貨分析師及會計師張陳浩指出，台北股市集中市場加權股價上漲 42.61 點以 9874.44 點作收，收在相對高點。目前台股已翻越 5 日線及 10 日線，目前看好 PCB 相關類股及 IC 設計族群的目前底部構築完整，仍有強勢反彈的契機。

而黃漢成則指出，台股大盤的快速輪動，在昨日包括矽晶圓、被動元件類股及蘋果光學概念股之外，今天在太陽能族群也可能有出線的機會。

台股昨日早盤開在 9812.2 點，最低 9742.61 點，最高 9869.59 點，收上漲 42.61 點以 9844.74 點作收，成交值 1289.63 億元，收在盤中相對高點

昨日盤中環球晶 (6488-TW)、華新 (2492-TW) 漲停，蘋概股台郡 (6269-TW)、玉晶光 (3406-TW)、康控 - KY(4943-TW) 盤中也拉漲停，形成多頭人氣匯集的格局，但最新蘋果公司財測保守可能對於昨日卡位的蘋果概念股多頭形成壓力。