【日盛投顧】站穩10日均線 挑戰月線

◆盤勢分析

1. 美股再度上揚，週四亞洲股市漲跌互見，台股在外資買盤歸隊下，2330 台積電站回年線，指數站上 10 日均線，電子股以跌深矽晶圓與被動元件較強，傳產則以水泥表現較佳，終場指數上漲 42.61 點，以 9844.74 點作收，成交量 1277.35 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：五日均線即將翻揚，有利多方。

（2）、均線：五日均線翻揚，10 日均線即將翻揚，短線轉強。

（3）、技術指標：日 KD 開口向上，持續放大。

3. 櫃買指數在矽晶圓、半導體 5347 世界先進以及 6121 新普、3105 穩懋等轉強帶動，指數呈現低檔強力彈升，近期盤面人氣指標包括被動元件、矽晶圓、IC 設計等走強下，有利人氣回籠，加上投信回補持股，亦對中小型業績成長股有利，指數方面，日 KD 低檔背離翻揚，週四漲幅 2.55% 高於加權指數的 0.43%，呈現強勁反彈，但短線急漲過後，或有拉回整理可能，操作上仍不宜過度追價。

4. 週四三大法人買超 43.58 億元。外資 + 40.91 億元、投信 + 0.49 億元、自營商 + 2.18 億元。

電子業績人氣股轉強 有利信心恢復

1. 電子類股指數近期在 2330 台積電等權值股領軍下，指數領先挑戰月線，強於大盤；包括 2330 台積電、2317 鴻海、2301 光寶科、2308 台達電等皆為多方指標。人氣族群由矽晶圓對於明年展望良好，外資喊進 6488 環球晶，其餘 3532 台勝科、5483 中美晶等走強。跌深的被動元件族群， 2327 國巨前三季 EPS70.29 元，股價走強，3026 禾伸堂前三季 EPS16.63 元，2456 奇力新前三季 EPS11.22 元股價低檔轉強，另外像是 2492 華新科、6173 信昌電等亦轉強，但由於被動元件第四季展望仍屬保守，先以反彈看待。IC 設計 2458 義隆電財報優於預期、2379 瑞昱外資調高目標價，3443 創意手握 NRE 大單、5269 祥碩 USB3.2 訂單明年增溫等題材激勵股價走高。蘋概在 2317 鴻海止穩下，6269 台郡預估第四季進入拉或高峰、3406 玉晶光、3008 大立光低檔轉強。光碟片像是 2323 中環庫藏股執行完畢，展開反彈、2349 錸德 AD 歸檔光碟放量出貨，紛紛走高。、

2. 傳產週四以水泥族群表現較佳，1101 台泥上周宣布進軍歐洲水泥市場，今年獲利有望創新高，1102 亞泥轉投資中國大陸前三季獲利亮眼，帶動股價表現。紡織股 1477 聚陽前三季季報優於去年，加上訂單成長，切入高單價運動機能服飾，股價沿五日均線走高，1476 儒鴻受惠於 UA 財報亮眼，第四季營運進入高峰，帶動股價表現。