桃園蘆竹大變身 6號許清順最拚勁

選舉倒數衝刺，桃園市議員許清順以升級版的「蘆竹 2.0」，要從各項建設，讓蘆竹華麗大變身，建設一個樂活大環境。

文．李勝輝、顏瓊真

距離九合一選舉，已進入最後倒數計時，尋求連任的桃園市議員許清順於十月二十八日成立競選總部，有上千位支持民眾到場加油打氣，桃園市長鄭文燦也親自站台，呼籲支持者，選舉當天，「5 號鄭文燦一票，6 號許清順一票」，把他們再次送進市府及市議會。

許清順包中 高票當選

行政院長賴清德也發賀電祝許清順高票當選，就連《理財周刊》創辦人洪寶山也攜帶家眷前往支持，立委鄭運鵬及鄭寶清也都站台呼籲選民要選最會為地方鄉親服務的許清順。

桃園市長鄭文燦則親自到場，致贈「包子及粽子 (包中)」，以及「白菜頭 (好彩頭)」，祝賀許清順高票當選。

這次連任之路，提出「食、安、住、行、育、樂」六大競選政見的許清順，繼前兩回闡述「食、安、住、行」政見後，這一期以「育、樂」為重點。

在「育」的施政策略部分，許清順提出「提高教育預算、整合教育資源、照顧弱勢學子」的政見。他說，根據桃園市政府主計處二○一七年年度預算資料顯示，教育預算佔了總體預算的三分之一，約三三○億元，但是其中人事行政費用占比約七成，屬於無法減低的教育成本。

孩子教育不能等

也就是僅剩一一○億元，平均給全桃園約四十三萬名學生，每人年度分配約二．五萬元，如果再扣除設備更新、校舍改建等支出，實際運用到提升學生競爭力與創造力的課程資源上就更少了。

「孩子是我們的未來」從來不該只是口號，尤其現今面臨少子化的問題，更應該對教育的投入不遺餘力。許清順表示，完善規劃的教育制度，是提升及改善弱勢群眾生活條件的不二捷徑。

因此，許清順針對教育部分提出「提高教育預算、整合教育資源、照顧弱勢學子」的政見，先從預算面來提高教育投入，接著從制度面來整合有限的教育資源進行更妥適的運用，並往下扎根完善公共托育及幼教體系。

當然還要從理想面來照顧弱勢學子，讓弱勢家庭的孩子也能有同樣條件發展的舞台，希望從立足點的平等，藉由教育水平的提升達到生活品質的提升，最終達到物質與精神生活的雙重提升。

在「樂」的施政策略部分，許清順提出「整合地方資源、促進產業轉型、營造蘆竹樂活」的規劃。他說，蘆竹一直是他的家與根！蘆竹對於他來說，有著一股無法割捨的感情！對於外地人來說，蘆竹的印象可能只有一個南崁交流道，或是通往桃園機場的中點站。

但是在他的眼中，蘆竹擁有豐富的河川資源貫穿全區、西臨竹圍漁港、北有羊稠坑、大古山等森林資源，區內更有全國最多的埤塘生態，配合可迅速往來南北便捷的交通路網，以及即將動工的捷運綠線與高速公路國一甲線，蘆竹將有更大的發展空間。

蘆竹大變身 創造樂活環境

伴隨著桃園市長鄭文燦的努力，讓機場捷運順利通車運行，這些年來許清順也持續推動相關提案來幫助蘆竹地方的發展。

U-BIKE 最早就是許清順在議會中提案，並獲得多位議員同仁的連署支持才通過設置的，當初剛開始提案時，還曾被議員同仁笑稱這種便宜腳踏車沒有人會要騎，結果通過之後，眾議員同事見民眾接受與需求度之高，也紛紛爭取在其選區內設置 U-BIKE 並做為政績，就可窺見其在公眾議題上之眼光確實有獨到先見之處。

其他像爭取休閒農業專區的設置，也是為了促進蘆竹的產業轉型，並配合「林口特定保護區在坡度五％以下能解編開發」等提案，期許未來能替蘆竹鄉親提供更多的就業機會與創業空間，並且藉此減少違規農地使用的違法污染工廠。

如此不但能積極改善蘆竹的生活環境，也能協助讓在地青年不外流，甚至能回流，讓蘆竹「處處是樂園，遍地能賺錢」的逐步發展興盛。

這次選舉，許清順以「食、安、住、行、育、樂」六大政策做為競選政見，似乎冥冥之中已經註定了他會抽到「6」這個競選號次，而配合鄭文燦市長抽到「5」號，真的可以說是「5 文燦妥當穩，6 六順選清順！」

最後，許清順也以「六六大順選清順，建設福利攏總順。議員支持許清順，專業服務妥當穩！」與大家共勉。

來源：《理財周刊》 949 期

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