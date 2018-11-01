政府拚經濟建設，營造好的投資環境，吸引外商來台、讓台商回流，鼓勵企業加碼投資台灣。投資人能做的，就是投資真心愛台灣、願意加碼投資台灣的企業。

文．洪寶山 (理財周刊發行人)

美股今年屢創新高，創有史以來最長牛市，但就在一片大好榮景中，開始經歷了如三溫暖般的大起大落，幾次大跌下來，道瓊和標普今年累積漲幅已全數回吐。美股打噴嚏，台股跟著感冒，加權指數跌破萬點，也讓上市櫃公司市值大幅縮水。

蔡政府拚經濟，拚了兩年半，最主要可見的政績，就是營造台股站穩萬點的紀錄，如今雖暫時回落萬點之下，我認為終究要站回萬點。拚經濟，股市是前導，反映的是未來，只要實質經濟面一復甦，民眾就會有感。

還記得四月時行政院長賴清德曾表示，「僅靠政府推出『拚經濟』相關政策尚有不足，一定要中小企業共襄盛舉；拚經濟不能由上而下，必須共同討論，團結力量，才能讓拚經濟的成效加乘。」面對企業念茲在茲的五缺問題，賴院長也多次展現解決的決心。七月時他在接受電視節目專訪表示，「蔡總統上任後，推動前瞻基礎建設、五加二產業創新、新南向政策的『新經濟三大方向』，行政院也祭出加薪減稅、鬆綁法令，解決五缺和投資障礙等問題」。

這些政策也引起臉書公司的實際回應，九月二十七日，臉書宣布在台灣加碼投資，推出培養行銷人力的「Made by Taiwan」計畫，預計到二○二○年，要協助台灣一千五百家產業領袖與矽谷企業交流；並培養一．五萬家台灣中小企業學習透過臉書平台，發展全球品牌與業務；以及培訓五萬名以上數位人才。臉書在台擴大投資，顯示台灣以亞洲矽谷做為連結矽谷關鍵節點的計畫受到肯定，未來若能有更多企業投資台灣，就能真正帶動經濟成長。

經濟發展王道無他，就是「投資台灣」；而拚經濟不能由上而下，須團結力量才能加乘！政府拚各項經濟建設，營造好的投資環境，吸引外商來台、讓台商回流，鼓勵企業加碼投資台灣。身為投資人的我們，能做的就是投資真心愛台灣、願意加碼投資台灣的企業。

投資人支持政策，拚經濟、投資台灣，也是植基於看好各項經濟建設，在這樣前提下的萬點行情才是健康的。

股市是反映未來並非解讀過去，台股若能挺過這波破萬的信心危機，等於向市場預告台灣拚經濟曙光已現，準備迎向資本市場新里程碑。你我都期待。

來源：《理財周刊》 949 期

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