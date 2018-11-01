人生七十才開始 終生志工精彩一百

文．理善國際關懷協會林冠伶

有個二十五歲的男孩在板橋車站遊蕩好幾個小時，七十五歲滿頭花白頭髮的奶奶上前，看著他用理解與爽朗的語氣說：你上來幹嘛？找我嗎？於是男孩鬆懈心防，講了他難解的心事。男孩大學讀的是心理系，念書時曾跟她到學校、監獄、少觀所實習輔導課程… 男孩畢業當兵後至南部工作，被設局捲入司法糾紛，在高張無法化解的悲憂情緒裡，一個人坐著車來到車站想找她輔導，卻又沮喪地在大城市裡漫無目的地徘徊。

尹宏地人稱「大媽」，四十五歲結束幼兒園後，在新北市國際生命線協會擔任志工迄今有三十年、新北市家庭教育中心 885 專線輔導員二十八年、新北市文化局志工迄今二十五年、榮譽觀護人十多年及經常在各 NGO 機構擔任志工，曾獲時任陳水扁、李登輝總統頒發志工最高榮譽的社會有功人員獎。

高齡仍樂於工作─台版《高年級實習生》電影女主角

勞勃狄尼洛在《高年級實習生》飾演厭倦天天坐在咖啡廳而決定重返職場的男主角。尹宏地年逾七十依舊樂在工作，是台版的電影女主角，年輕時成立羅吉斯生涯發展諮詢顧問中心。

羅吉斯 (C.R.ROGERS) 是人本心理學的先驅，係以宗教家的胸懷及人道主義的博愛精神，倡導並使用「當事人為中心」的治療方法，進而推廣到家庭、學校、婚姻、社會等各個層面及領域。他的中心思想在於對人的尊重、信賴人的成長潛能，且在人際互動關係或團體情境下，建立更有意義及相互了解的關係。尹宏地在終生志業的助人工作領域裡秉持著「人本」的中心思想，悠遊在諮商輔導與心理治療的九大學派中不衝突且益顯其智慧與圓融。

志工與工作生活滿檔的她，現在的生活清單是：1. 少年觀護所親職教育 (帶領家長及青少年成長團體)。2. 基隆監獄家庭支持方案 (帶領家庭修護團體、親職教育大團體)。3. 基隆光隆家商 (帶領預防輔導成長團體親職諮商輔導)。4. 輔仁大學暑期心理 (帶領高中生藝術治療工作坊)。5. 培訓國防部心理衛生中心心輔官、警察局關老師更保協會志工、佛光山慈悲基金會志工進修研習、兒童營隊、矯正團體、舒壓團體帶領。6. 新北市國際生命線志工。7. 新北市家庭教育推廣志工。8. 普賢文教基金會親職教育講師。9. 新北市文化局美術導覽志工。10. 拈花惹草、與家人、好友藝術賞析、喝下午茶、旅遊、歡唱、泡湯、瑜伽、禪修。

助人帶給她生命的無限潛能

四十年前因耳骨的鈣化讓她聽力漸漸失去，現領有聽障中度的身心障礙手冊，十五年前代表生命線接受 New EZ4 電台採訪，意外受台長邀約成為「與生命共舞」的廣播電台主持人，一圓高中時期的播音員夢。長期戴著助聽器工作、生活，她的聽力障礙似乎不影響到她的助人潛能，五年前還獲頒傑出聽障楷模獎項，她謙遜地說：自覺聽力未能影響到生涯發展，應該頒給更適合的人，評審可能覺得我年紀夠老，所以獲獎…。樂活的大媽總是不提自己聽力的限制，像個發光體照亮身邊的人。

學生對她的形容是「用慈祥代替精明」、「寬容中藏銳利」、「溫柔裡含暴力」、「以柔克剛的變色龍」。她的生命故事也因為長期「無私」的志工服務更顯豐富而慈悲，以人性的厚度消融任何疆域的根限，為迷惘者播下愛的種子。

終生志工，精彩人生

筆者問：最想要與人分享的人生故事？她這樣回答：一直秉持一個理念，人活在世界上的價值，不是你擁有什麼，而是為他人付出了什麼，讓我開心、感動並期待的是─能成為別人生命中的貴人，讓曾經困惑、迷惘、痛苦、懊惱的朋友，重新找到自信、活出快樂。

理善國際關懷協會致力推廣與鼓勵志工服務，讓善的理念持續在社會的每個角落發酵，發揚志工無私付出的精神。

來源：《理財周刊》 949 期

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