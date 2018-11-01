【永豐期貨】台指選擇權盤後－櫃買強彈 台股收紅站穩9800



◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲 63 點至 9788 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 56.74 點，電子期逆價差縮至 - 1.76 點，金融期逆價差縮至 - 7.82 點。現貨部分，三大法人買超 52.62 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 75 口至 10111 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 2521 口至 33689 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1886 口至 5033 口。

週三美股雖持續反彈，但上影線反應上檔壓力浮現，市場追價信心降溫，短線獲利調節賣壓讓台股週四平高開出後隨即滑落平盤之下，所幸下方 10 日線有撐，激勵買盤回溫，指數反彈重回平盤之上，不過前一日漲多的權值股大多呈現休整態勢，電子熄火、金融翻黑，傳產挺身成為盤面撐盤要角，力推指數震盪上行，終場加權指數上漲 42.61 點或 0.435%，收在 9844.74 點，成交量能 1278.61 億，較前一日縮減 41.46 億。今日八大類股漲跌互見，其中以水泥窯類股漲幅 2.03% 表現較佳，金融類股跌幅 0.6% 表現較差。技術面觀察，今日大盤指數以帶下影線紅 K 收紅，指數攻上 10 日線，延續反彈格局，但成交量能略縮至 1275 億，反彈走勢能否持續端看美股表現。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 9900 點，賣權集中在 9400 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10000 點，賣權未平倉最大量集中在 9000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.97 升至 0.99，小於中性值 1，反應籌碼面為偏空架構。買權平均隱含波動率由 18.51% 降至 18.15%，賣權平均隱含波動率由 22.98% 降至 22.75%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為偏空預期。

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