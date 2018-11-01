【華冠投顧】盤後分析：壓力區將至

劉彥良 分析師

美股連兩日強彈，推升台股重返 9800 點，成功收復 5 日線與 10 日線。不過強漲後的台股已來到壓力區，也就月線反壓約 9950 點到萬點整數關卡，故接下來指數再拉高後就要小心賣壓出籠。

近兩日的漲勢都集中在跌深個股尤以漲價概念股為首，其中環球晶 (6488) 公司派喊多和實施庫藏股也達到推波助瀾的效果。漲價概念股的第三季季報還是會很好看，但我比較擔心的是 10 月營收，因為部分個股的 9 月營收已開始下滑，下游庫存過多加上終端需求降溫，預估第四季營收會較上一季衰退，所以這幾天有成功搶到短的投資朋友，在營收公告前最好找機會先出一趟，獲利放口袋。

目前大多數指數的均線結構還是長空也就是年線下彎，故短線的上漲僅僅是跌深反彈而已，等反彈結束還是有下行的風險，最令人擔憂的是受到貿易戰和是基期墊高的影響，全球 GDP 成長率被各機構持續下修，而股市通常是經濟的領先指標所以 10 月分才會進行回檔修正。

另一方面，因美國啟動升息循環導致美元指數改寫 1 年多的新高，代表資金還是持續回流美國，同時升息連帶造成的公債拋售潮、企業借款成本增加和民眾借錢利息提高等等，都是造成股市下行的風險。提醒投資朋友切莫看到近幾日的反彈就忘卻這些變數的存在，切記，短多可以但不必抱長，積極者則可多空雙向增加獲利機會。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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