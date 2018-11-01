〈分析〉要反轉了嗎？美股連2日大漲 華爾街多空頭交戰

美股下跌旅程到頭了嗎？

如果股市真的到了底部，代表這趟旅程讓道指、S&P 500 指數吐回今年迄今的漲幅，且 Nasdaq 指數 2 年來首次進入修正領域 (自高點下跌至少 10%)。

但在 10 月股災之後，華爾街對美股前景尚未達成共識。

然而，經過連續 2 日上漲，或許暗示美股走出了谷底，道指盤中高點上漲超過 400 點，而 S&P 500 指數和 Nasdaq 指數均上升，Nasdaq 指數脫離修正領域。

臉書財報正面，舒緩市場對 FANG 股的擔憂，加上私人產業就業數據強勁，有助於支撐股市買盤——至少現階段有幫助。

因此，等在美股前方的究竟是牛還是熊？

多頭派

Fundstrat Global Advisors 管理夥伴 Tom Lee 週三研究報告指出，美股大漲 2 日的背後原因就是許多股票處於超賣部位，「這很有道理，我們大量超賣，20 天內下跌 10%，這是 2 個標準差。」

他指出 10 月拋售潮的一些超賣狀況，包括跌破 50MA 和 200MA 的情況，他建議投資者應該在此時點積極買進。

「這 4 種賣超狀況出現（S&P 500 和 Russell 2000 跌破 50MA 和 200MA) 是重要戰略信號，我們應該要積極買進。」

他認為，到年底之前美股將上漲 10% 以上。

無獨有偶，出刊《McClellan 市場報告》的圖表分析師 Tom McClellan 表示，最近的跌勢是 10 月季節波動的作用，並非美股這維持 10 年的牛市要反轉了，現在股市賣超了，所以前景相當看漲。

DWS 投資長 David Bianco 也看漲美股，他認為市場修正是因為投資者重新評估了股票價值和企業獲利預期。他在週二的報告指出，「為何出現修正？是因投資者重新設定 2019 S&P EPS 的成長，從 10% 降至 5%。」

他認為，股市修正通常是因為經濟衰退，但這次完全沒有這些因素，「觀察自 1957 年以來，如果修正不是接在經濟衰退之後，那麼 S&P 接下來 6 個月的漲幅平均達 18.5%。」

空頭派

看跌者認為至少近期內會再跌深一些才會回轉。數位圖表觀察者認為，要再花更多努力才能彌補 10 月股災造成的損害，並重建牛市信心。

復興宏觀研究所 (Renaissance Macro Research) 所長 Jeff deGraaf 表示，市場廣度和交易量還不夠，S&P 500 一起上漲的產業類別也不夠多，他認為股市長時間下跌，在接近 S&P 500 指數 2600 點有支撐力，所以喘一口氣，「這樣的反彈沒有吸引力。」

根據 Dow Jones Data Group，S&P 500 內 11 項產業都處於 2008 年以來最糟糕的一個月。

有「技術分析教父」之稱的 Ralph Acampora 表示，現在美股狀況不佳，而且恐怕比許多華爾街投資者的預期還要糟糕。

Baird 首席投資策略師 Bruce Bittles 報告警告，必須謹慎看待美股這 2 日的漲勢：「本週股市走勢的幅度 (S&P 500 比週一尾盤低點上漲 5%) 是 10 月震盪的作用，而非現階段趨勢好轉的證據。」

「雖然指數強勁脫離週一低點，這令人振奮，但我們仍維持謹慎觀點，以歷史軌道來推測前景，不能因為這樣就無視即將出現一些事實。」

當然，只有時間可以證明一切，但可以確定的是，美股將面臨顛簸的期中大選、Fed 加速升息，以及全球經濟健康狀況浮現的疑問。換句話說，美股要和這些最初拉低走勢的因素正面對決。