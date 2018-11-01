油價下跌 因有跡象顯示全球供應增加

油價周三下跌，並錄得2016年年中以來最差月度表現，因有證據顯示全球原油供應增加，但美國燃料油需求強勁的跡象限制了油價的跌幅。

周三到期的布蘭特原油期貨下跌0.44美元，結算價報每桶75.47美元，交投更活躍的1月合約下跌0.91美元，報每桶75.04美元。

美國原油期貨下跌0.87美元，結算價報每桶65.31美元。

這兩大指標原油期貨均較10月3日觸及的四年高點低逾10美元。他們都錄得自2016年7月以來最糟糕的月度表現，本月，布蘭特原油期貨下跌8.8%，美國原油下跌10.9%。

中美貿易緊張局勢引發了需求憂慮，股市和能源等風險資產類別的投資者人氣在本月轉為負面。

周三令市場人氣承壓的還有全球原油產量上升的跡象。美國能源資料協會(EIA)稱，8月美國原油日產量增加41.6萬桶，至創紀錄的1,134.6萬桶。

Refinitiv數據顯示，9月，美國和其他主要產油國俄羅斯和沙特的原油日產量為3,300萬桶，較2010年代初增加1,000萬桶。

一位業內人士向路透表示，俄羅斯10月石油日產量已達1,141萬桶，為1991年蘇聯解體以來最高。

路透調查顯示，石油輸出國組織(OPEC)10月原油產量上升至2016年以來的最高水平，原因是阿聯酋和利比亞帶頭增產，蓋過美國制裁導致伊朗原油出口減少的影響。

美國將於11月4日對伊朗實施新的制裁，預計將削減原油供應。

Price Futures Group分析師Phil Flynn表示:“有一種看法認為，目前市場上有足夠的石油，可以熬過伊朗受制裁。”

美國國家安全顧問博頓周三說，雖然美國希望對伊朗施加最大壓力，對其原油出口實施制裁，但美國不想傷害那些依賴石油的盟友國家。

EIA報告顯示，上周原油庫存USOILC=ECI增加320萬桶，低於預期。汽油和餾分油庫存減少，因過去四周油品總需求較上年同期增加5.4%。

路透紐約10月31日