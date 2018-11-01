制裁倒數！美能源專家：原油正在處於多年未見的罕見現象

美國能源專家、Again Capital 創辦人 John Kilduff 週三 (31 日) 就長期觀察提出一個有趣的現象，Kilduff 表示，他發現在 2016 年初和金融危機爆發的拋售潮中，石油和股票呈現最高度的正相關性。

美國能源專家 John Kilduff 週三 (31 日) 表示，經濟放緩擔憂導致石油與股票呈現高度相關性。而他觀察到美國 WTI 原油期貨處於近兩年多來最糟糕的月份。週二 (30 日) 美國 WTI 原油期貨收於每桶 66.4 美元，而布蘭特期貨收於 每桶 76.23 美元。

截稿前，美國 WTI 原油期貨價格暫報每桶 65.14 美元。

Kilduff 提到：「許多人喜歡交易原油和其他商品，以擺脫股市的相關性，但是過去 20 天，可以觀察到 10 月初股市見頂，而原油價格也在 10 月初見頂。」

原油正在處於多年未見的罕見現象，Kilduff 認為引發這個現象的原因是市場對全球經濟放緩的擔憂。

他表示：「這是一個真正的風險，同樣困擾股市的事情正在困擾原油市場。」然而，Kilduff 沒有暗示這個股市與原油趨勢會帶來更多下行空間，主因是考量到石油市場有一個看漲因素：伊朗。

自美國 5 月初宣布退出伊朗核協議是為了世界和平，呼籲各國一同制裁，日本、南韓和印度皆受壓減少並中止進口伊朗原油。而 11 月 4 日美國對伊朗的新制裁即將生效，目前還不清楚這將如何影響油價。

Kilduff 看好石油後市，認為在某種程度上將會影響油價。他預估原油會在幾週內突破走出低谷並從當前水平反彈上揚。

Kilduff 稱：「我們確實看好今年年底原油的反彈，預測冬季美國 WTI 原油期貨價格約落在 75 美元左右。」