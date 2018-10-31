油價十月表現綠油油 將創下2016年以來最大單月跌幅

全球經濟放緩、美國原油庫存增加以及產油國釋出增產、減產不一致，紐約原油期貨本月將下跌 9.4%，結束前兩個月的漲勢，並即將創下 2016 年以來單月最大跌幅。

美國即將對伊朗石油出口制裁，市場對全球供應緊張的擔憂下，市場紐約原油期貨價格 10 月初一度飆升至每桶 76 美元，創下四年來新高，但隨著全球股市大跌及美中貿易爭端不斷升級，全球經濟成長和能源需求的前景黯然失色。

紐約原油期貨 10 月將創下兩年多來最大跌幅。(來源：Bloomberg)

隨著美國對伊朗的制裁將在本周本周生效，投資人正在評估產油國釋出的不同訊息，目前因記者 Jamal Khashoggi 遇刺案備受市場關注的的沙烏地阿拉伯表示，該國正在儘可能擴大產量；但石油輸出國組織 (OPEC) 則表示明年可能削減石油供應量。

EIA 原油庫存將連續六周增加

另一方面，美國 (API) 統計數據顯示，上周美國原油庫存增加 570 萬桶；而市場預期美國能源資訊局 (EIA) 周三公布的上周原油庫存將增加 330 萬桶，如果與預期相去不遠，將是連續第六周增加，為 2017 年三月以來的最長漲期。

俄、沙兩國堅持提高油產量

與此同時，俄羅斯和沙烏地阿拉伯都在提高原油產量以紓緩供應短缺，俄羅斯能源部長亞歷山大諾瓦克認為，目前沒有理由減產，原油市場仍然存在逆價差風險；而沙烏地阿拉伯已經將日產量提高到 1070 萬桶，接近歷史最高水平。