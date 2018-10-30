油價利空火上加油 美國原油庫存恐連六周下降

美中貿易爭端端不斷升級，以及美國原油庫存將抑制全球經濟成長，紐約原油期貨價格周一 (29 日) 下跌 0.93% 後，周二 (30 日) 維持在每桶 67 美元附近。

現代期貨 (Hyundai Futures) 大宗商品分析師 Will Yun 表示，美中貿易戰和新興市場經濟危機衝擊全球經濟成長的負面影響正在蔓延石油市場；而伊朗遭制裁對石油市場來說可能多空並存，因此市場抱持謹慎態度，紐約原油期貨周二在每桶 67 美元附近震盪。

美國能源資訊總署 (Energy Information Administration) 周三 (31 日) 將公布原油庫存數據，市場預期美國原油庫存上周增加 311 萬桶，連續第六周上漲，為 2017 年 3 月以來的最長漲期。

美國原油庫存預期連續六周上漲。(來源：EIA)

10 月以來原油價格跌幅約 9%，為 2016 年 7 月以來最大單月跌幅。如果下個月 G20 高峰會的川習會未能緩解貿易摩擦，美國將對 2570 億美元的中國進口產品徵收新一輪關稅，同時，美國原油庫存預計將連續第六周上升，使得近期市場對油價的擔憂升高。

雖然美中兩國持續的貿易緊張局勢引發全球能源需求的擔憂，但貿易商更擔憂，美國對伊朗的制裁下月生效後，市場因伊朗遭制裁而減少多少供應。

對此，奈及利亞石油部長表示，石油輸出國組織 (OPEC)12 月會議時可能決議保持穩定的產量。