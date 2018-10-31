伊朗總統稱「不擔心美國制裁」布蘭特原油漲逾0.7%

伊朗媒體今 (31) 日引述該國總統 Hassan Rouhani 的說法，稱伊朗「不擔心美國的制裁措施」。

台北時間週三晚間 6 點 44 分，Investing.com 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.71%，至每桶 76.45 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.36%，至每桶 66.42 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

美國於 5 月退出伊朗核子協定，自 8 月 7 日起，針對伊朗金融交易，實施首波經濟制裁，並鎖定能源產業，作為第 2 波制裁目標。

美國要求其他國家，從 11 月 4 日起，停止購買伊朗原油，意圖使其出口量「歸零」。

伊朗媒體報導稱，Hassan Rouhani 強調，11 月 4 日這個日子，象徵著美國人的不公不義，「但我國政府並不擔心來自美國的威脅」。

美國駐伊朗特使 Brian Hook 於 10 月中旬指出，伊朗利用出口原油帶來的收入，支持中東地區恐怖主義，為避免此情形持續發生，美國會盡快，讓伊朗的原油出口量降至零。

Hook 表示，美國制裁伊朗，不會對市場造成太多負面影響，目前原油供給仍屬充足。

伊朗石油部長 Bijan Zanganeh 則認為，美國對伊朗的經濟制裁，不僅無法阻擋原油出口，還會讓油市更加動盪。

Zanganeh 說，伊朗原油的供給缺口，無法靠沙烏地阿拉伯、俄羅斯等國來補足。