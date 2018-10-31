Facebook財報符合預期 盤前大漲6% 愛奇藝第三季虧損擴大，盤前大跌近10%

• Facebook 盤前大漲 5% 隔夜發布三季報符合預期

Facebook / 周二收盤 + 2.91%/ 報收 146.22 / 距年內高點 - 32.8%

Facebook 周二盤後發布的三季報顯示，本季度公司實現營收 137.27 億元，年增率增長 32.9%，符合預期。凈利潤 51.37 億，年增率增長 9.1%，對應稀釋後的 EPS 為 1.76，高於分析師的平均預期 1.46 美元。

彭博分析師此前估計 Facebook 第第三季 MAU 預計將增加到 22.8 億，實際平均月活數為 22.7 億，略低於預期。

Facebook 自 7 月 25 日創出收盤新高的 217.5 美元之後一路下跌至今，跌幅達到 32.8%。這家全球社交巨頭今年以來風波不斷，動盪的 2018 年急需一個強勁的財報來恢復投資者的信心，然而收入和用戶數的增長越發疲軟，公司的困境依然沒有解除。

目前，Facebook 股價仍處於下行通道之中。

• 愛奇藝第三季虧損擴大 盤前大跌近 10%

愛奇藝 / 周二收盤 + 3.88%/ 報收 22.2 / 距 IPO 價 + 23.3%

周二盤後發布的三季報顯示，愛奇藝第第三季總營收為人民幣 69 億元 (約合 10 億美元)，年增率增長 48%；凈虧損為人民幣 31 億元 (約合 4.573 億美元)，相比之下去年同期的凈虧損為人民幣 11 億元，年增率擴大虧損。

財報發布後，愛奇藝 CEO 龔宇以及 CFO 王曉東等高管在電話會上稱，預期第四季會員數量增長會持續，但是不如第三季凈增數這麼多，2019 年增加的數量不會比 2018 年少。內容成本這一塊，今年夏天以來，電視劇的價格明顯下降，但是因為播出會滯後 6-18 個月，內容成本的下降在明年會是有限的，長期來看，採購內容的成本肯定是得到控制了，不會像過去幾年的快速增長。

此外，愛奇藝高管還提到，網路影音對於愛奇藝來講，用戶收費模式非常重要，這時候不是電視劇越長越好，而是說要有很高的品質，美劇模式的「海豚計劃」產生的劇，比如《悍城》就是很好的案例，可以吸引用戶去付費，成本又可控，因為它的總集數相對電視劇來講少很多。

瑞信周三將愛奇藝評級由中性上調為跑贏大盤。

市場復盤

上證綜指 / 周三收盤 + 1.35%/ 報收 2603 / 距年內高點 - 27.4%/ 距年內低點 + 6.3%

深證成指 / 周三收盤 + 1.46%/ 報收 7483 / 距年內高點 - 35.7%/ 距年內低點 + 5.6%

創業板指 / 周三收盤 + 1.24%/ 報收 1276 / 距年內高點 - 33.5%/ 距年內低點 + 7.7%

恆生指數 / 周三收盤 + 1.6%/ 報收 24980 / 距年內高點 - 25.4%/ 距年內低點 + 1.6%

• 外資繼續抄底！貴州茅台連續兩日位居滬股通榜首 今日獲 12.73 億元凈買入

貴州茅台 / 周三收盤 + 4.75%/ 報收 548.9 / 距年內高點 - 30.7%

周三，貴州茅台再次大漲近 5%。同時，外資再次抄底，買入金額達 18.22 億元，賣出金額為 5.49 億元，獲得 12.73 億元凈買入，再次位列滬股通榜首，成交金額為 23.71 億元，占滬股通成交總額的 13.85%。

42°C 公司日報多次提到，這一財報疊加茅台已經有效跌破 650 一線的重要頸線支撐位，後市股價預計將進一步承壓。

• 馬化騰公開信：騰訊不爭冠軍 將擁抱產業網路

騰訊控股 / 周三收盤 + 5.47%/ 報收 267 / 距年內高點 - 43.9%

馬化騰公開信稱，行動網路的主戰場，正在從上半場的消費網路，向下半場的產業網路方向發展。騰訊要做好「連接器」，做好「工具箱」，更要做好「生態共建者」，與各行各業合作夥伴一起共建「數字生態共同體」。

馬化騰表示，騰訊已經在醫療、教育、交通、零售和製造業等領域進行初步嘗試，並希望進一步打造年輕人喜歡的社交平台和內容生態。「騰訊並不是要到各行各業的跑道上去賽跑爭冠軍，而是要立足做好「助手」，幫助實體產業在各自的賽道上成長出更多的世界冠軍。」

昔日香港「股王」騰訊目前處於下行通道，股價距離年內高點幾近腰斬。騰訊三季報也將在 11 月發布，市場普遍對騰訊第三季表現擔憂。不過，周三騰訊控股迎來久違大漲，近 6% 的漲幅掃去三連陰的陰霾。

交易機會

• 百度三季報：資訊流喜憂參半 盤前市場尚處觀望

百度 / 周二收盤 + 0.89%/ 報收 183.37 / 距年內高點 - 35.5%

北京時間 10 月 31 日凌晨，百度公布今年三季報，第三季營業收入 282 億元人民幣，年增率增長 27%，高於市場預期 40 億美元，Non-GAAP 下稀釋後每 ADS 收益 (EPS)19 元人民幣，年增率增長 46%，高於市場預期的 2.41 美元。

受內容成本及流量成本拖累，毛利率降至連續六個季度最低點。但第四季營收指引 37.1-38.9 億美元，不足 39 億美元，低於市場預期的 40 億美元。

周三盤前，百度股價變化不大，市場普遍處於觀望狀態。在今年 5 月股價漲至 284.22 高點後，百度進入下行通道，目前仍在這一通道之中。

• 谷歌、百度在無人駕駛領域再開戰場

Alphabet / 周二收盤 + 1.58%/ 報收 1036.21 / 距年內高點 - 18.7%

谷歌母公司 Alphabet 旗下自動駕駛公司 Waymo 周二發布公開聲明稱，美國加利福尼亞州機動車管理局（DMV）已核發許可，允許 Waymo 在城市內外的公共道路及高速公路上測試無人駕駛汽車。

根據 Sfchronicle 報導，DMV 已經為 Waymo 提供了多達 40 輛完全自動駕駛汽車的許可證，可以在城市街道，鄉村公路和高速公路上白天和夜晚駕駛。不過，車速限速在最高 65 英里 / 小時（相當於 105 公里 / 小時）。

據 CNBC 報導，10 月 31 日，百度和福特宣布了為期兩年的合作計劃，將在無人駕駛汽車的發展和測試方面展開合作。兩家公司無人駕駛汽車的上路測試將在今年年底進行。雙方並未透露此次合作相關的資金方面的資訊。

兩家公司的無人駕駛汽車測試將按照美國行業組織 SAE 的 L4 級駕駛自動化標準執行，也就是在行駛過程中完全脫離駕駛員干預。

目前 Alphabet 股價觸及 1000 美元頸線。周三盤前，該公司股價漲 1.6%。

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