傳大眾與福特將合作開發自駕車與電動車業務

據知情人士透露，大眾汽車 (VW) 和福特汽車 (F-US) 正在進行研究商討，計畫共同開發自動駕駛和電動車，以大幅減低雙方企業的成本。

消息人士表示，兩家汽車製造商可望合作開發自駕車與電動車，。該計畫可望為雙方公司節省數十億美元。預計將在年底前有所進展。兩家汽車製造商的發言人只重申了先前關於合作開發商用車的計畫。

「我們與大眾汽車的瞭解備忘錄 (MoU) 中涵蓋了有關多個領域的潛在合作，目前細節還未明確。」福特發言人 Alan Hall 在一封電子郵件中表示。

面對先前大眾汽車的柴油排放污染醜聞，以及歐洲的排放法規的收緊，大眾和福特汽車皆面臨在歐洲推出更加環保的電動車的壓力。大眾汽車財務長 Frank Witter 表示，大眾汽車願意與外部公司建立更深入的聯盟，特別是在自動駕駛方面。他認為，與福特共享電動車平台 MEB 在理論上是可行的。

大眾汽車高階主管則一再強調，使電動車成為廣大市場產品的唯一方法，是通過規模經濟使它們比柴油車一樣便宜或更便宜。至 2022 年，大眾汽車預計將投資 340 億歐元用於電動車和自動駕駛，並計劃到 2025 年生產 200 萬至 300 萬輛純電動車。

在今年 7 月份，福特創建了一個獨立的單位，專門針對自駕車的運營，同時尋求外部投資者。至 2023 年，福特預計在新成立的福特自駕車公司 (Ford Autonomous Vehicles LLC) 中投資 40 億美元。

現今，大多數汽車製造商也都開始商討合作分擔開發自駕車和電動車的成本。舉例來說，本田汽車 (7267-JP) 在本月表示將投資 27.5 億美元，並持有通用汽車 (GM) 自駕車部門的股份，以共同開發自動駕駛汽車，並部署至全球乘車服務車隊。