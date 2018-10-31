美股開盤走揚 道瓊指數漲逾260點

延續昨日漲勢，今 (31) 日美股開盤走高，三大指數齊揚，道瓊指數漲逾 260 點。

台北時間週三晚間 9 點 48 分，CNBC 數據顯示，道瓊工業指數上漲 265.47 點 (1.07%)，標普 500 指數上漲 33.00 點 (1.23%)，那斯達克指數上漲 141.94 點 (1.98%)。

企業獲利表現亮眼，提振了市場情緒；通用汽車於盤前公布第 3 季財報，在強勁的卡車銷售業績帶動下，營收、獲利，皆優於預期；開盤後，股價漲逾 7%。

日前公布財報的 Facebook，獲利優於分析師預期，股價開盤漲逾 5%，也帶動亞馬遜、蘋果、Netflix 和 Alphabet 走高。

不過，10 月截至週二收盤，美股三大指數皆跌。

道瓊工業指數累計下跌 6%，恐創 2015 年 8 月以來，最大單月跌幅；標普 500 指數累計下跌 7.9%，創 2010 年 5 月以來最大單月跌幅；那斯達克指數累計重挫 11%，創 2007 年 10 月以來最大單月跌幅。

週三歐股反彈，截至發稿，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 1.67%，德國 DAX 指數上漲 1.39 %，法國 CAC 40 指數上漲 2.22%，英國 FTSE 指數上漲 1.49%。

週三亞股亦走揚，上證綜指收漲 1.35%，深證成指收漲 1.46%；南韓 Kospi 指數漲逾 0.7%，日經 225 指數漲逾 2.1 %；台股收漲 276.02 點，至 9802.13 點。

美國總統川普和中國國家主席習近平，預計於 20 國集團 (G20) 峰會期間會晤；外媒報導稱，若「川習會」無法緩解貿易戰，美國打算在 12 月初，宣布對先前未納入加稅清單的所有中國輸美商品加稅。

但川普透露，他預期美中雙方，能在貿易問題上，達成「很好的協議」，該言論使市場憂慮情緒降溫。