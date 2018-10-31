辜朝明：近期股市修正只是「小風暴」Fed升息不會停

針對近期的美股大跌，主流市場經濟學家多數質疑，美國聯準會 (Fed) 即是這波本益比修正的最重要禍源，因 Fed 升息已令美債殖利率強升，迫使金融資產價格啟動「重定價」模式；美國總統川普 (Donald Trump) 也已在近期多次出言指責 Fed 專門「扯後腿」。

而 Fed 可能因為美股的大跌，就暫緩升息嗎？

日本野村總合研究所 (Nomura Research Institute) 首席經濟學家辜朝明發表研究報告指出，近期美股修正對 Fed 來說，根本不是值得在乎的事，因股價的修正對於經濟來說只是「小風暴」而已，而 Fed 的最重要任務，是要防止像金融海嘯衰退般的「超級颶風」。

辜朝明表示，Fed 估計將一如既往無視股市修正，繼續維持目前的升息循環與縮表規模，若按照目前 Fed 的縮表進度每月 500 億美元計算，估計 Fed 在二年之後就可以令市場上的超額準備金 (excess reserve) 回復正常水平。

藍：機構存放於 Fed 的超額準備金 紅：Fed 資產負債表 圖片來源：Fred

然而事實上野村看法也與摩根士丹利 (Morgan Stanley)、法國巴黎銀行 (BNP)、貝萊德 (BlackRock) 觀點不謀而合，四大投資銀行觀點皆認為，目前美國的實體經濟走勢仍不受美股崩盤影響，美國經濟表現仍是非常強勁，而實體經濟的運轉才是 Fed 最關注的事情，股市的修正估計不會阻礙 Fed 的升息腳步。

辜朝明認為，Fed 目前縮表的速度是無法隨意停止的，因為任意的停止很可能會給市場帶來過多揣測，甚至可能出現像 2013 年的 QE 縮減恐慌 (Taper Tantrum) 般的慘況。

縮減恐慌 (Taper Tantrum) 是指 2013 年夏天，時任 Fed 主席的柏南奇向市場暗示 QE 購債結束時點，可能要比預期的更早，當時立即引起全球市場、尤其是新興市場的一輪大跌。

辜朝明在研報中表示，Fed 預計將繼續執行貨幣政策「正常化」，並期待市場注意力更加集中在利率之上，而隨著過去數年的 QE 政策造成資產價格高漲，Fed 升息可謂是「宜早不宜遲」，故在這條升息之路上，Fed 對資產價格出現「小波動」是可以接受的。

而什麼樣的事件，才可能促使 Fed 停下升息腳步呢？

辜朝明分析，美債長端利率若出現大幅波動，才有可能令 Fed 願意停下升息腳步，因美債長天期利率代表著金融市場對於實體經濟的未來預期，故長端利率的穩定是 Fed 相當看重之指標，在長端利率穩定的場景下，Fed 將可望繼續維持現行的升息腳步。