百度Q4展望不佳卻密謀做電商 美的格力披露財報重蹈茅台覆轍？

• 百度 Q4 展望不佳 密謀做電商

百度 / 周二收盤 + 0.89%/ 報收 183.37 / 距年內高點 - 35%

台北時間 10 月 31 日凌晨，百度公布今年三季報，第三季營業收入 282 億元人民幣，年增率增長 27%，高於市場預期 40 億美元，Non-GAAP 下稀釋後每 ADS 收益 (EPS)19 元人民幣，年增率增長 46%，高於市場預期的 2.41 美元。

受內容成本及流量成本拖累，毛利率降至連續六個季度最低點。但第四季營收指引 37.1-38.9 億美元，不足 39 億美元，低於市場預期的 40 億美元。

盤後公布財報後，百度股價盤後漲幅曾擴大到 4% 以上，後一度轉跌，截至最近一次更新，盤後跌近 0.9%。

此外，智通財經指出，傳百度正在秘密孵化一個命名為「百優品」的電商項目。百優品將主打生鮮電商品類，走消費升級路線，不過商業模式是 B2C 還是 C2C 還沒有確定。對此，百度公關部未予置評。

周二百度股價再創近一年以來的新低，高點回調累計達到 35%。

• 格力電器三季報增利不增收

格力電器 / 周二收盤 + 1.7%/ 報收 37 / 距年內高點 - 37%/ 距上月低點 + 4%

10 月 30 日晚間，格力電器發布 2018 年三季報，公司 2018 年 1-9 月實現營業收入 1500.50 億元，年增率增長 33.94%；歸屬於上市公司股東的凈利潤 211.18 億元，年增率增長 36.59%。

公司表示，2018 年前第三季家電行業表現良好，公司憑藉品牌、技術和渠道優勢，取得高於行業的增長。

格力電器前期 35.6 存在支撐，但受到此前貴州茅台因財報不佳股價跌停的影響，市場對消費白馬的信心或面臨考驗。

• 美的 Q3 財報或擋不住投資者的恐慌

美的集團 / 周二收盤 + 0.17%/ 報收 36.33 / 距年內高點 - 41

10 月 30 日晚間，美的集團發布 2018 年三季報。公司 2018 年 1-9 月實現營業收入 2074.05 億元，年增率增長 10.46%；歸屬於上市公司股東的凈利潤 179.00 億元，年增率增長 19.35%。

營收增速超過格力，但凈利潤不及格力。

近期以貴州茅台為首的消費白馬重挫，導致美的集團股價復牌之後急劇殺跌，一份預期內的財報足以平復投資者的恐慌嗎？

市場復盤

道瓊斯 / 周二收盤 + 1.77%/ 報收 24874.64 / 距年內高點 - 8%/ 距月內低點 3%

標普 500 / 周二收盤 + 1.57%/ 報收 2682.63 / 距年內高點 - 9%/ 距月內低點 3%

那斯達克 / 周二收盤 + 1.58%/ 報收 7161.65 / 距年內高點 - 12%/ 距月內低點 3%

中概股 ETF / 周二收盤：+0.72%/ 報收：32.18 / 距年內高點：-37%/ 距月內低點 2%

美股周二大幅收高，主要股指在昨日大逆轉收跌後反彈。道指上漲超過 430 點，創兩周來最大單日漲幅。

投資者仍在關注貿易戰、全球經濟增長與企業盈利等因素。川普稱美國準備達成協議以緩解緊張的貿易關係，提振了市場情緒。

• Facebook 財報憂喜參半 市場分歧嚴重

Facebook 周二收盤 + 2.91%/ 報收 146.22 / 距歷史高點 - 33%

全球最大社交媒體 Facebook 在 10 月 23 日周二盤後公布了 2018 年第三季財報。第三季 EPS 為每股盈利 1.76 美元，好於市場預期的 1.47 美元。營收 137.3 億美元，弱於預期的 138 億美元。

盤後 Facebook 股價最深跌近 4%，目前上漲 3%，說明市場存在較大分歧。

• 馬雲最後一封股東信

阿里巴巴 / 周二收盤 + 2.21%/ 報收 136.33 / 距年內高點 - 36%

10 月 30 日晚，阿里巴巴集團董事局主席馬雲發表致股東的公開信，這是馬雲最後一次以董事局主席的身份致信股東。

馬雲表示，今天的阿里巴巴肩負着比以往更大的責任，在今天的經濟形勢下，中小企業將面臨極大的挑戰，而生意難做之時，正是阿里巴巴兌現「讓天下沒有難做的生意」的使命之時。

隔夜阿里巴巴低開高走，短期超跌。

• 愛奇藝盤後股價重挫 12%

愛奇藝 / 周二收盤 + 1.7%/ 報收 37 / 距年內高點 - 37%/ 距上月低點 + 4%

北京時間 2018 年 10 月 31 日 (美國東部時間 10 月 30 日)，愛奇藝公布 Q3 季報，2018 年第第三季總收入為 69 億元人民幣 (約合 10 億美元)，年增率增長 48%。

同期，內容分發業務和體現生態業務貨幣化能力的其他收入年增率分別增長 220% 和 157%。截至 2018 年 9 月底，愛奇藝會員數量達 8070 萬，年增率增長 89%。

盤後愛奇藝股價重挫 12%。

交易機會

• 伊利股份凈利潤幾乎停止增長

伊利股份 / 周二收盤 + 1.57%/ 報收 21.37 / 距年內高點 - 39%

10 月 30 日，伊利股份發布 2018 年三季報，公司 2018 年 1-9 月實現營業收入 613.27 億元，年增率增長 16.88%；歸屬於上市公司股東的凈利潤 50.48 億元，年增率增長 2.24%。

• 航空公司經營艱難

南方航空 / 周二收盤 - 0.17%/ 報收 5.92 / 距年內高點 - 54%/ 距月內低點 + 7%

證券時報發文指出，10 月 30 日晚間，三大國有航空公司三季報出齊。南方航空、中國國航營收突破了千億元大關，但凈利潤出現了近 3 年來的首次年增率下降。其中人民幣匯兌損失是影響航企利潤的重要原因。

值得一提的是，東方航空的凈利潤超過了南航，成為國航之後的凈利潤第二高的航企。

有行業人士表示，航企增收不增利應與大環境有關。今年以來，人民幣匯率變動、國際油價連續多次上漲，都給燃油大戶航空公司帶來了比較大的成本壓力。各個航空公司紛紛採用提高座公里收益、控製成本等方式共同應對油價上行的壓力。

另外，永輝超市、工業富聯、三六零、工商銀行、可口可樂等公司財報見昨日 42°C 晚報。

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