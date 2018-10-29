大摩：通膨壓力持續 現在的Fed難成股市救世主

《彭博社》報導，美股上週遭拋售造成全球股市受挫，儘管如此，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 仍提出警告，有鑑於持續的通膨壓力，美國聯準會 (Fed) 此次不太可能出手拯救股票市場。



由 Andrew Sheets 所帶領的摩根士丹利策略師在週日 (28 日) 的報告中指出，聯準會和其他已開發國家的央行，現在面臨的基本面情況與 2010 年至 2017 年不同，核心通膨正在攀升，央行的任務為控制價格上揚，因此此時進行鴿派發言較為困難。

聯準會過去暫緩升息的情況

儘管標普 500 指數本月下跌近 9%，估值跌至自 2016 年 2 月以來最低，但摩根士丹利策略師尚未建議投資者逢低買進美股，因其認為聯準會不會介入。該投行的股票策略團隊仍擔心股市再度遭血洗，而 2019 年將持續充滿挑戰。

標普 500 指數過去一個月走勢

在預期通膨將加速以及增長將減緩的情況下，以下為摩根士丹利對投資策略的一些看法：

摩根士丹利策略師認為，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 面臨與之前主席不同的兩難困境，因通膨加速，聯準會被迫持續升息，但又因股市下跌而飽受批評。此外，穩定的升息步伐，亦使短期美債面臨挑戰。