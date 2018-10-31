港股再次升近25000點水平 騰訊強勢彈升近15港元

10月31日，港股終露曙光顯著回升，恒生指數收市報24979.69點，直迫25000點關口；升394.16點或1.6%。成交金額1063.6億港元。10月份恒生指數累計仍跌2808.83點或10.1%。

港股開市跟隨外圍造好，已見高開167.3點，早段9:41左右升幅略為收窄，見日內低位24700.11點，最少升114.58點；午後升勢擴大，並以全日最高位收市，升394.16點。

恒生國企指數收市報10138.63點，升139.68點或1.4%。

騰訊(00700-HK)主席馬化騰展示集團未來發展藍圖，並非局限於深受監管的網遊，股價終於一洗頽氣，大漲14.8港元或5.9%，收市報267港元；不過騰訊於10月累計仍跌56.2港元或17.4%。騰訊主席馬化騰，於全球合作夥伴大會上發表公開信指出，在移動互聯網正拉開下半場序幕之際，要做好「連接器」，為各行各業進入數碼世界提供最豐富的數碼接口；還要做好「工具箱」，提供最完備的數碼工具。騰訊將紮根消費互聯網，擁抱產業互聯網。

中國平安(02318-HK)收市報73.85港元，升1.3港元或1.8%。

升市中吉利汽車(00175-HK)被受追捧，漲1.06港元或7.6%，收市報15港元。10月累計跌幅收窄至0.6港元或3.8%。

銀河娛樂(00027-HK)漲1.65港元或4.1%，收市報42.4港元。舜宇光學(02328-HK)升5.8%或3.75港元，收市報68港元。

受季績表現欠佳影響，中國財險(02328-HK)逆市大跌1.05港元或12.1%，收市報7.6港元。中國財險公佈，按中國企業會計準則，前三季度淨利潤131.9億元人民幣，同比減少25.46%；高盛和德銀紛紛調低中國財險目標價，分別為11.1港元和9.3港元。

股價下滑還有中國石油化工(00386-HK)和中國海洋石油(00883-HK)。中海油跌0.1港元或0.7%，收市報13.46港元；中石化收市報6.36港元，跌0.18港元或2.8%。中石化前三季度盈利599.8億元人民幣，同比增長56.3%；第三季賺183.8億元人民幣，同比增長62.9%；然而上游勘探及開發業務在國際油價高企之際，於第三季卻錄得較上半年還要大的虧損，原因是進口LNG價格跟隨油價上漲，LNG長期供應合約出現約40億元人民幣的經營虧損。瑞信將中石化目標價降至9.5港元，投資評級為「低配」。