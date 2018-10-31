揮軍大陸西北市場 富邦華一銀行成首家台資銀進駐西安

富邦金 (2881-TW) 旗下富邦華一銀行西安分行今 (31) 日正式開業，不僅成為入駐西安地區的首家台資銀行，也是大陸西北地方首家台資金融機構。至此，富邦華一銀行在大陸的營業網點達到 25 家，覆蓋規模與佈局速度遠超其他台資銀行。

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦華一銀行為富邦金控深耕大陸市場的重要金融服務平台，2017 年 4 月富邦華一銀行取得大陸境內公民人民幣業務牌照，成為大陸唯一全牌照運營的台資銀行，將具有台資銀行特色的優質精緻金融服務帶給更多境內客戶。

蔡明忠進一步指出，近年來富邦華一銀行更跟隨台商腳步，在大陸中西部地區陸續設立成都、武漢等分行。西安是大陸西部地區的中心城市，為戰略重要發展區域，也是西北地方主要的台商聚集地之一。富邦華一銀行在西安設立分行，在布局上打通了大陸西南部、中部與西北部的連接，西安分行將是富邦金控開拓大陸中西部市場的重要據點。

富邦華一銀行董事長洪佩麗指出，西安是「絲綢之路經濟帶」的起點、「一帶一路」倡議的重要節點城市，戰略位置顯著，蘊藏商機巨大，現已成為台商進入大陸西北地方的首選地。富邦華一銀行落戶西安，既是緊跟台商西進步伐開拓大陸中西部市場的戰略之舉，也是積極回應「一帶一路」倡議、推動區域經濟發展的重要體現。

富邦華一銀行行長陳峰表示，作為入駐陝西的第六家外資銀行、首家台資銀行，未來富邦華一銀行西安分行將重點拓展包括：先進製造業以及新興產業在內的優質企業，並深入聚焦在「兩岸貿易融資和醫療、教育、文化旅遊、現代服務業」等領域，積極參與包括基礎設施建設、支援中小企業和精准扶貧等涉及民生和普惠金融等方面的重點工作，也為陝西高新技術產業的發展注入新動力。