〈財報〉油價75元比60元高：BP財報利潤卓越 高現金量併購BHP頁岩油

由於油價維持 75 美元水位，英國石油公司 BP (BP-US) 週二 (30 日) 公布了較優的第 3 季度財報，而利潤增長了一倍以上。BP 美國股價收盤上漲 2.93% 來到 42.21 美元。

BP 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

截至 9 月 30 日的 3 個月期間，BP 最新一季財報顯示：

淨利潤為 38 億美元，而分析師預計為 30.13 億英鎊 (約 38.47 億美元)。高於去年同期的 18.65 億美元。

每股純益 EPS 為 0.1025 美元，年增 2.5%。

今年早些時候，BP 宣布以 105 億美元收購必和必拓公司 BHP Billiton's 的頁岩油資產。當時，該公司聲稱此併購將促使加強其美國業務並增加 EPS 和現金。

原本協議以 50% 現金和 50% 股份併購，但最後因現金量充足，將以全現金價購買，預計月底完成交易。

BP 表示，今年前 9 個月的石油和天然氣產量增加至每日 250 萬桶石油當量，並且還有待進一步增加的跡象，而很大程度上要歸功於收購 BHP 的美國頁岩業務。

Edward Jones 高級能源分析師 Brian Youngberg 認為，強勁的季度代表公司將繼續朝著正確的方向發展，產量增長穩健、成本削減、財務精簡、同時業務也在改善。

然而，Youngberg 雖然看好 2018 年和 2019 年的強勁 BP 成長，但仍對其長期前景不如歐洲同行那麼有吸引力，重申了「持有」評級。