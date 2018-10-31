三年來最慘空難「元兇」撲朔迷離 空速感應器異常成關注焦點

印尼獅航 (Lion Air) 一架載著 189 人的波音 737MAX 8 客機在起飛短短 13 分鐘後便墜海，在商業客機安全史上刻下了三年來最沉重的一筆。

目前，失事飛機黑匣子的具體位置尚未找到，因此墜毀的具體原因尚無法確認。失事的這架波音 737MAX 8 並非老飛機，而是 8 月 15 日才投入使用的新機，只飛了 800 個小時，這令墜機原因顯得頗為蹊蹺。外界對客機失事原因眾說紛紜。

1、空速感應儀異常？

華爾街日報引述跟蹤調查此次墜機事件的業內高管觀點稱，失事飛機的空速儀表讀數已成為調查這起墜機事件的安全專家初步關注的焦點。空速測量儀器可能出錯了，或者顯示了具有誤導性的數據。

報導稱，參與調查的波音公司暗示，公司專家特別希望了解墜機前這架飛機的空速測量和報告系統的維護工作。

印尼國家運輸安全委員會副主席 Haryo Satmiko 在昨日的記者會上表示，失事客機存在一些技術問題，其中一個就是「空中速度並不可靠」，以及飛行高度異常。

英國 BBC 的報導同樣指向了空速監測問題。報導稱，事發前一天失事客機曾從巴厘島登巴薩機場飛往雅加達。在飛行過程中，機長儀表上所顯示的飛行速度數據與副機長的儀表讀數不一致。機長隨後將客機操控權交給副機長，客機最終在雅加達安全降落。

不過，華爾街日報援引一位聽取了事故簡報的知情人士稱，波音已向不止一位航空公司高管表示，公司知道失事飛機在墜機前一天已經通過維修解決了空速監控問題。

有資深飛行員周二在社交網分析認為，這架失事客機起飛後異常地以高速飛行，但高度卻沒有上升，可能是飛行速度測量裝置出現故障才致肇事。

2、升力系統異常？

據實時航班資訊應用系統 flightradar24 的數據，這架失事客機起飛約一分鐘以後，飛行高度曾出現較大幅度下降，墜毀前飛機的速度和高度並不穩定，曾快速下降，快速上升。

對此，科技日報引述《航空知識》主編王亞男的分析稱，失事客機的動力系統或升力部件有可能出了問題，讓飛機難以實現較快爬升。

王亞男表示，失事飛機的飛行曲線呈現出非正常現象，飛行高度曾多次波動，這可以理解為穿越爬升過程中的氣流擾動。但直至飛機失聯，最大飛行高度也只有 5000 多英尺，即 1600—1700 米，這與起飛後的飛行時間似乎無法對應。通常，飛機在相同時間會爬升到更大高度。因此，問題很可能出現在動力系統或升力部件。

「鑒於飛行員從未向地面通報具體問題，升力系統出現問題的可能性似乎略高。」王亞男說。

初步調查數據顯示，這架失事客機當時從大約 1500 米的空中墜海，過程僅耗時 21 秒，速度曾達到 560 公里 / 時，與客機巡航時速相當。

3、非客機異常，而是人的問題？

香港都市日報（metrodaily）稱，一位富有經驗的機師暗示，客機失事可能與飛行員操控出錯有關：「客機飛行路線不合常理，不是炸彈引起的，就是出現了重大錯誤。」

該香港媒體還稱，澳洲航空專家、前機師貝利認為，飛行員欠缺訓練可能是導致失事的原因：「我很確定這不是飛機的錯。你必須看看廉價航空公司和他們的飛行員如何受訓。在低預算之下，飛行員可能沒有接受（或沒有接受足夠的）模擬艙練習。」

新華社稱，負責調查交通事故的印尼國家運輸安全委員會主席賈約諾在昨日的新聞發布會上表示，失事客機起飛兩分鐘後，機長曾向地面控制中心報告「飛行控制」出現問題。

安全專家表示，應對飛行速度不穩定對於部分飛行員來說非常棘手，因為這種情況通常要求飛機至少需要暫時人工操控——在飛機駕駛日益自動化的今天，人工操控飛行的技能已經很少用到了。

賈約諾還表示，飛機疑似在墜落海面時解體，而非在墜落過程中發生爆炸。